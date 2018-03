DISSIDIA FINAL FANTASY NT | Svelato il primo personaggio del Season Pass

Console Generation : DISSIDIA FINAL Fantasy NT e intervista a Kazunori Yamauchi stasera : Preparatevi a una puntata frizzante e incoinsueta, che come al solito andrà in streaming su Spreaker alle 22:30 , dove potrete anche unirvi a noi nella chat per dire la vostra. Vi aspettiamo!

DISSIDIA FINAL Fantasy NT Recensione - il franchise abbraccia il competitivo : Nel corso della sua lunghissima serializzazione, l’universo di Final Fantasy ci ha regalato storie incredibili, personaggi carismatici ed emozioni indescrivibili. Quindici i capitoli della serie principale della “Fantasia Finale”, innumerevoli gli spin off: tra questi c’è proprio la serie Dissidia, sbarcata con due capitoli (rispettivamente nel 2008 e nel 2011) per l’ormai compianta PSP. Seguito diretto è naturale è il nuovo Dissidia Final ...

Alle 22 saremo in diretta con DISSIDIA FINAL Fantasy NT : Anche per questa sera si rinnova l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer .it!Questa volta ci focalizzeremo su Dissidia Final Fantasy che, nella sua versione NT nata nelle sale giochi giapponesi, arriva su console current-gen. Del gioco ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione, mentre questa sera, a partire dAlle ore 22, potrete seguire la diretta dedicata al gioco in compagnia di Michele Sollazzo.Come sempre potrete ...

DISSIDIA FINAL Fantasy NT : Recensione - Trailer e Gameplay : Se avete apprezzato il Dissidia Final Fantasy uscito diversi anni fa, allora non potete lasciarvi sfuggire il nuovo capitolo su PS4, il quale consente di impersonare i protagonisti dei vari titoli di uno dei franchise più amati dai videogiocatori, allo scopo di affrontare combattimenti 3 contro 3 in arene dalle dimensioni generose. Sono trascorsi 3 anni circa dal debutto di NT nelle salegiochi giapponesi, ed oggi vogliamo ...

DISSIDIA FINAL Fantasy NT - recensione : Di recente abbiamo visto diverse serie, anche molto importanti, fare il grande passo che le ha portate dalle ristrettezze delle console portatili o delle sale giochi, ai più potenti hardware casalinghi. È il caso ad esempio di Monster Hunter: World, scatenatosi in questo periodo su console con un successo travolgente. Oppure, guardando un po' più indietro, di Gravity Rush, abbellito per l'occasione come non era stato possibile in precedenza. ...

DISSIDIA FINAL FANTASY NT disponibile da oggi : Square Enix Ltd è lieta di annunciare, che DISSIDIA FINAL FANTASY NT è ufficialmente disponibile da oggi su Playstation 4. DISSIDIA FINAL FANTASY NT disponibile da oggi Sviluppato in collaborazione con il celebre studio Team NINJA di KOEI TECMO GAMES, DISSIDIA FINAL FANTASY NT è un picchiaduro a squadre unico in cui i giocatori devono collaborare per sconfiggere i loro rivali e dominare il campo di ...

Trailer di lancio DISSIDIA FINAL Fantasy NT - in uscita oggi 30 gennaio per PS4 : Dopo una lunga attesa, Finalmente Dissidia Final Fantasy NT approda sui nostri scaffali in versione PS4: il titolo Square Enix esce in occidente oggi, martedì 30 gennaio, e Square Enix ne ha celebrato il lancio con un Trailer. Il publisher, in verità, ha rilasciato due differenti Trailer per Dissidia Final Fantasy NT: uno per la versione americana e uno per la versione europea. La prima è dedicata ai migliori feedback che ha ...

Disponibile la open beta di DISSIDIA FINAL Fantasy NT : Square Enix Ltd. oggi invita i nuovi fan e gli sfidanti a provare i combattimenti strategici di Dissidia Final Fantasy NT nell'open beta, ora Disponibile per tutti i giocatori su PlayStation 4. L'open beta include sia battaglie online che offline, scenari presi dalla serie di Final Fantasy, feroci evocazioni da chiamare in battaglia, delle opzioni di personalizzazione dei personaggi e molto altro ancora. Sarà possibile accedere all'open beta ...

Disponibile open beta di DISSIDIA FINAL Fantasy NT da oggi 12 gennaio - orari e scadenze : Square Enix ha annunciato la disponibilità da oggi 12 gennaio dell'open beta di Dissidia Final Fantasy NT: tutti, per un periodo di tempo limitato, potranno provare i combattimenti strategici del gioco su PlayStation 4. L’open beta include sia battaglie online che offline, scenari presi dalla serie di Final Fantasy, feroci evocazioni da chiamare in battaglia, delle opzioni di personalizzazione dei personaggi e molto altro. Di seguito il ...

Disponibile l’Open Beta di DISSIDIA FINAL FANTASY NT : Square Enix annuncia ufficialmente, che a partire da oggi, è Disponibile l’Open Beta di DISSIDIA FINAL FANTASY NT, per tutti i giocatori PS4. DISSIDIA FINAL FANTASY NT in Open Beta da oggi L’open Beta include sia battaglie online che offline, scenari presi dalla serie di FINAL FANTASY, feroci evocazioni da chiamare in battaglia, delle opzioni di personalizzazione dei personaggi e molto altro ancora. Sarà ...

DISSIDIA FINAL Fantasy NT : in arrivo sei nuovi personaggi con il season pass : Sono sei i nuovi personaggi in arrivo per Dissidia Final Fantasy NT: quattro uomini e due donne.Come riferisce Destructoid, Dissidia Final Fantasy NT giungerà nei negozi dei paesi occidentali entro questo mese, e comprenderà ben 27 personaggi al momento del lancio. Si tratta di un upgrade rispetto ai 14 combattenti presenti nella versione arcade del gioco, lanciata nel 2017, e ora sappiamo che Square Enix vuole arrivare a quota 50.Qualche ...