Disoccupazione all' 11 | 2% | minimo da 4 anni Ma al Sud è quasi tripla rispetto al Nord

Istat : Disoccupazione 2017 scende all'11 - 2% : Nel 2017 è continuata la riduzione del numero dei disoccupati , -105 mila, -3,5%, , più intensa rispetto al 2016, dovuta agli ultimi tre trimestri dell'anno, e questo andamento ha portato a un calo ...

Disoccupazione 2017 all' 11 - 2% - il minimo da 4 anni : Il tasso di Disoccupazione è sceso di 0,5 punti percentuali nella media del 2017: si attesta all'11,2% dall'11,7% dell'anno prima. Lo rileva l'Istat, spiegando che si tratta del terzo calo consecutivo ...

USA - sussidi alla Disoccupazione in aumento oltre le attese : Salgono oltre le stime le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 3 marzo . I " claims " sono aumentati di 21 mila unità a 231 mila rispetto alle 210 mila non riviste della ...

Disoccupazione eurozona stabile all'8 - 6% ai minimi da oltre 7 anni : Roma, 1 mar. , askanews, Disoccupazione stabile all'8,6 per cento a gennaio nell'area euro, che secondo Eurostat rappresenta il valore più contenuto di questa voce dal dicembre 2008. Complessivamente ...

A gennaio Disoccupazione sale all'11 - 1%. Bene l'occupazione giovanile - : Tasso dei senza lavoro in crescita dello 0,2% rispetto a dicembre ma ai minimi dal 2011 quello giovanile. Raggiunto il record storico per l'occupazione femminile, che arriva al 49,3%

La Disoccupazione sale all'11 - 1%. Ma per i giovani è ai minimi : "I dati Istat sulla disoccupazione rappresentano una brutta notizia sul fronte del lavoro, perché registrano una preoccupante crescita del numero di persone senza occupazione con effetti negativi sull'economia nazionale". Lo afferma il Codacons, commentando la risalita all'11,1% del tasso di disoccupazione a gennaio 2018.Dopo cinque mesi consecutivi di calo, la disoccupazione è tornata ad aumentare interessando sia ...

La Disoccupazione risale all'11 - 1% - ma diminuisce quella giovanile - grazie ai contratti a tempo determinato - : disoccupazione che risale all'11,1% , +0,2 punti percentuali a gennaio 2018 rispetto a dicembre 2017, , con 2 milioni e 882 mila disoccupati. Ma anche disoccupazione giovanile , tra i 15 e i 24 anni, ,...

