Disoccupazione al minimo da 4 anni | al Sud tripla del Nord Occupazione al top dal 2009

(Di martedì 13 marzo 2018) Il 2017, nel complesso, si caratterizza per un nuovo aumento dell'- sia nei valori assoluti sia nel tasso - che coinvolge anche i giovani di 15-34. Inoltre, al forte calo dei disoccupati si associa la diminuzione del numero di inattivi. Lo rileva l'Istat nella sua indagine.L'nella media del 2017 cresce per il quarto anno consecutivo, salendo dell'1,2%, ovvero di 265 mila unità. Il tasso disale al 58,0%, il livello più alto dal, pur "rimanendo 0,7 punti al di sotto del picco del 2008", il valore massimo pre-crisi. Lo stesso discorso vale per il numero di occupati, che sono 23 milioni e 23 mila.Dal lato dell'offerta di lavoro, nel quarto trimestre del 2017 l'presenta una lieve crescita congiunturale (+12 mila, 0,1%), dovuta all'ulteriore aumento dei dipendenti a termine (+57 mila, +2,0%) a fronte del calo di quelli a ...