ilfattoquotidiano

: Direzione Pd sceglie l’opposizone, Orlando: “Inizia discussione seria e non autoconsolatoria su peggiore sconfitta… - Cascavel47 : Direzione Pd sceglie l’opposizone, Orlando: “Inizia discussione seria e non autoconsolatoria su peggiore sconfitta… - bergamopost : Le prime pagine dei giornali: La direzione del PD, che sceglie Martina e di restare all'opposizione. La lettera di… -

(Di martedì 13 marzo 2018) “Niente accordi per il governo, né con il M5S, né con il centrodestra”. Così, al termine dellaPd, Roberto Giachetti allontana l’ipotesi di un sostegno del Pd ad esecutivi pentastellati oppure con guida centrodestra. “Abbiamo definito un percorso per unae non autoconsolatoria, dopo la peggior sconfitta della sinistra nella sua lunga storia repubblicana. Questo non si può affrontare con conte o con competizioni fra leader, ma con unasul perché abbiamo perso settori della società”, ha invece rivendicato AndreaL'articoloPdl’opposizone,: “Iniziae non autoconsolatoria su peggiore sconfitta di sempre” proviene da Il Fatto Quotidiano.