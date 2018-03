laprimapagina

: Diminuire lo stress aumentando il piacere degli spazi domestici, in due parole: Giardini Verticali - Laprimapagina : Diminuire lo stress aumentando il piacere degli spazi domestici, in due parole: Giardini Verticali -

(Di martedì 13 marzo 2018) In un mondo frenetico come il nostro non siamo più abituati ad apprezzare il bello delle piccole cose. Il verde,