Diabete | in Italia colpisce 3 milioni di persone | campagna su Instagram

Diabete - come si può curare in Italia con il calore : È stata testata con successo una nuova ed efficace cura non farmacologica su pazienti diabetici, che permette al loro pancreas di ricominciare a produrre l' insulina endogena, e promette di riequilibrare la glicemia con molta più facilità ed in alcuni così di sospendere l' assunzione quotidiana di f