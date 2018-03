Di tutto e di più sul Huawei P20 Lite | foto | scheda tecnica e prezzo confermati già il 13

Lorenzo Crespi a Domenica Live : "La mia malattia non è più curabile. Barbara D'Urso? Chiarisco tutto" : Su Leggo gli ultimi aggiornamenti sul drammatico caso di Lorenzo Crespi. L'attore si sfoga e chiarisce la sua tremenda situazione a Domenica Live, ma prima chiarisce un tweet che era stato...

“È questa è la malattia di Giacomo…”. Elena Santarelli lo confessa. Da mesi il figlio della showgirl è ricoverato per un brutto male e fino ad oggi aveva voluto mantenere il più stretto riserbo. Ma adesso ha deciso di dire tutto. “Il mio amato bambino…” : La malattia del figlio di Elena Santarelli ha sconvolto tutti. Era il 30 novembre scorso quando l’amata showgirl ha ammesso via social di stare attraversando un periodo difficilissimo, il più brutto della sua vita. La causa di questo immane dolore è la malattia diagnosticata al figlio Giacomo di appena 8 anni. La conduttrice televisiva non ha mai voluto specificare di cosa si trattasse, ha voluto mantenere il riserbo sul male contro ...

“tutto molto diverso”. Isola dei Famosi - clamorosa trasformazione di Stefano De Martino. Ma vi siete accorti di come è diventato l’ex marito di Belen da quando è in Honduras? Un cambiamento considerevole che non è sfuggito ai più attenti. Il gossip è scatenato : ecco cosa gli è successo : L’Isola dei Famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato ...

“La mia vita tra depressione e medicine”. La dura confessione del cantante italiano - amatissimo soprattutto dai più giovani - che parla dei quei momenti difficili lontano dai riflettori. Le sue parole : Uno dei rapper del momento nel panorama italiano, tra gli artisti che meglio di tutti hanno saputo imporsi a suon di strofe in rima e allargare il numero di fan che lo seguono con passione. Parliamo di Ghemon, nome d’arte di Giovanni Luca Picariello, classe 1982, molto popolare in rete grazie a hit come Bellissimo o Un Temporale.Un artista che in concomitanza dell’uscita nelle librerie della sua autobiografia “Io sono. ...

Funerali Davide Astori - tutto lo strazio di Francesca Fioretti in una foto. L’arrivo in chiesa della compagna del capitano - distrutta dal dolore e stretta da amici e parenti - è stato uno dei momenti più toccanti - di commozione generale : Davide Astori, l’ultimo saluto al capitano viola, stroncato all’improvviso nel sonno e per cause naturali, come rilevato dall’autopsia, è nella basilica di Santa Croce a Firenze. La ‘sua’ Firenze, la città che non gli ha dato i natali (il calciatore era nato a San Giovanni Bianco, Bergamo) ma che l’ha accolto nell’estate del 2015 dopo una stagione alla Roma. E lì, nella strada dove viveva con la ...

GOTHAM - "Ad Arkham Si Fa tutto più Interessante". Cosa dobbiamo aspettarci dall'episodio 4x13 "A Beautiful Darkness” : Stasera sulla Fox andrà in onda il nuovo episodio di GOTHAM, e il ritorno tanto atteso di un personaggio.Il tredicesimo episodio di GOTHAM, “A Beautiful Darkness”, ci mostrerà il formarsi dell’alleanza tra Oswald e Jerome, o quanto meno l’inizio della loro convivenza ad Arkham.Dopo un episodio concentratosi maggiormente sulle Narrows e il nuovo dominio di Lee Thompinks, il nuovo episodio ci porta ad Arkham dai personaggi più attesi dai ...

“Soprattutto donna” anche l’interlocutrice della farmacia - che offre alle caregiver italiane sempre più servizi : “Le donne italiane sono il principale interlocutore anche per la farmacia. Assolvendo al proprio compito di ‘avamposto’ della sanità italiana sul territorio, la farmacia contribuisce in modo determinante a supportarle e indirizzarle nella cura e nell’assistenza di familiari e parenti» così la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca, a margine dell’evento di Farmindustria, in collaborazione con Onda, “Soprattutto donna! Valore e tutela ...

“È andata così”. Domenica In - guerra tra le sorelle Parodi? Si scopre tutto. Cristina e la verità sulla sorella Benedetta. Prima d’amore e d’accordo e ora sempre più distanti. Il motivo? Eccolo servito : C’eravamo tante amate. Una volta, Prima che la televisione si mettesse di mezzo e loro due avessero la sventurata idea di accettare di condurre insieme Domenica In. E sì perché pare che sia questo alla base della rottura tra le sorelle Parodi, che Prima di incontrarsi professionalmente filano come vaporetti, ci siano proprio delle incomprensioni sul modo di guidare il programma. Nell’ultima puntata in contenitore è salito fino a un ...

“Non ci sposiamo più!”. La coppia vip annulla il matrimonio. Si erano scambiate l’anello in diretta televisiva - avevano fissato la data e tutto sembrava andare per il meglio. Poi - però - si è presentato un bel “fuori programma” : I fan si sono subito allarmati alla notizia, perché un matrimonio che salta è una cosa grossa, ma nel salotto di Barbara d’Urso Gianluca Fubelli ha spiegato tutto facendo una confessione bomba: doveva diventare il marito della showgirl il prossimo 29 aprile ma, a causa dell’Isola dei Famosi, il matrimonio è saltato. La chiamata della produzione a Elena è arrivata in un secondo momento – la Morali è infatti entrata durante la seconda ...

“Non posso più andare da Barbara D’Urso”. Isola - Chiara Nasti ‘bandita’. Era tutto confermato per l’intervista della ex naufraga a Domenica Live - poi l’improvviso dietrofront : “Non è giusto…” : Chiara Nasti nell’occhio del ciclone. Non deve essere un momento facile per la blogger e influencer che si è ritirata spontaneamente dall’Isola dei Famosi per la troppa nostalgia del fidanzato a solo una settimana dal via. Nonostante sia andata via dall’Honduras in anticipo, è stata infatti comunque coinvolta nel cosiddetto canna-gate, lo scandalo droga all’Isola sollevato da Eva Henger, che ha accusato Francesco ...

Wild Side Basketball n. 23 : qui e in streaming su VicenzaPiùTv NBA e tutto il basket vicentino : Puntata 23 di Wild Side basketball con ampio spazio alla NBA. La notizia bomba è quella di un possibile ritorno di Kawhi Leonard a marzo. Ritorno che tutti davano ormai per improbabile e che invece ...

“Amore - sali sull’elicottero”. Per il loro matrimonio era tutto pronto. Ma… Il sogno era diventato realtà - ma il loro giorno più bello si è trasformato in una tragedia : quello che è accaduto ai due sposi ha lasciato tanta tristezza : Era stato il loro giornopiù bello. Un matrimonio stupendo esattamente come lo desideravano e poi il viaggio di nozze. Un volo sull’oceano aveva portato Jonathan ed Ellie, dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti, un luogo che avevano sempre desiderato di visitare. Ma non avrebbero mai pensato che il loro amore sarebbe finito così tragicamente. Continua ad aumentare infatti il bilancio delle vittime di un drammatico ...

"Cara anoressia - hai distrutto tutto ciò che ero. Ora vai dove diavolo vuoi - non voglio più chiederti niente" : Una lettera di quattro facciate, scritta a mano con calligrafia ordinata, firmata Gioia1980. È questo il contenuto di una busta giunta al giornale Alto Adige. Ad una prima lettura, Gioia1980 sembra rivolgersi ad un'amica, ma ben presto ci si rende conto che si tratta di una destinataria traditrice che si è insinuata nella sua vita per renderla schiava. anoressia: ecco il nome dell'ingannatrice.Mi hai fatto sognare di sentirmi ...

Ed Sheeran inarrestabile : è l'artista che ha venduto di più in tutto il mondo nel 2017 : Si tratta di un riconoscimento molto importante: è l'unico che rispecchia il successo ottenuto in tutto il mondo da un artista tramite vendite fisiche e digitali, dai vinili agli stream. Rullo di ...