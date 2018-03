: Riassunto Di Maio trionfa per il futuro governo 5S, anche se oggi sia Renzi che Salvini hanno detto che non glielo… - SirDistruggere : Riassunto Di Maio trionfa per il futuro governo 5S, anche se oggi sia Renzi che Salvini hanno detto che non glielo… - salape2 : M5S, Di Maio: «No a governo istituzionale o di tutti. Tornare al voto non ci spaventa» - VoceNuovaTv : M5S, Di Maio: ‘’No a governo istituzionale, non abbiamo paura di tornare al voto’’ | Voce Nuova -

"Chiedo responsabilità a tutte le forze politiche:il debito, la disoccupazione, la tassazione delle imprese e la disoccupazione giovanile non aspettano liti di partito. Dobbiamo liberare l'Italia. Le forze politiche stanno chiedendo dia votare? A noi non". Lo ha detto il leader cinquestelle Diincontrando la stampa estera "Governo con la Lega? Non siamo disponibili a trdire la volontà popolare.Nè a immaginare una squadra di governo diversa da quella espressa dalla volontà popolare",ha aggiunto.(Di martedì 13 marzo 2018)