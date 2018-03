Di Maio | Tornare al voto non ci spaventa

Movimento 5 Stelle - Di Maio : "No al governo di tutti. Tornare al voto non ci spaventa" : governo italiano, il leader pentastellato: "Non siamo disponibili a tradire la volontà popolare: i cittadini quando hanno votato M5S hanno votato un candidato premier, una squadra e un programma" Pd, ...

Di Maio : «No a governo istituzionale o di tutti. Tornare al voto non ci spaventa» : Il leader dei Cinque Stelle incontra la stampa estera: «Il nostro programma non è mai stato estremista». «Le nostre misure economiche saranno sempre per la stabilità del Paese»

Inchiesta Napoli - Di Maio : “Campania deve ritornare al voto. Vergognose le minacce ai giornalisti” : “L’Inchiesta di Napoli dimostra che la terra dei fuochi è responsabilità politica prima ancora che camorristica, e responsabile dell’assassinio della mia gente, gente che sta morendo di tumore da anni, c’è anche la famiglia De Luca e anche il centrodestra con i consiglieri regionali di Giorgia Meloni che sono coinvolti nell’Inchiesta di ‘fanpage‘”. Lo ha dichiarato il capo politico del M5s, Luigi ...

Il distacco dal blog di Grillo "può tornare utile" per conquistare i moderati. Di Maio : "Non è parricidio" (di G. Cerami) : Liberi l'uno dall'altro. Beppe Grillo dal Movimento 5 Stelle e quest'ultimo dal suo co-fondatore. Almeno per ora, "dopo il voto e in futuro si vedrà", dice un parlamentare M5s che come tanti sa che da come andranno le elezioni del 4 marzo dipenderanno i prossimi anni. Per adesso, in campagna elettorale, va bene così e forse – ragionano ai piani alti - il distacco del blog di Beppe Grillo dal Movimento 5 Stelle e dalla ...