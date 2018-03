ilfattoquotidiano

: Di Maio, Richetti: “Il Pd gli dice ‘No, grazie’. Ora faccia i conti con le prese in giro sul reddito di cittadinanz… - erregi69 : Di Maio, Richetti: “Il Pd gli dice ‘No, grazie’. Ora faccia i conti con le prese in giro sul reddito di cittadinanz… - Cascavel47 : Di Maio, Richetti: “Il Pd gli dice ‘No, grazie’. Ora faccia i conti con le prese in giro sul reddito di cittadinanz… - Tino19561 : RT @enzoben43: Mentre riascoltavo il confronto tra Richetti e Carofiglio ad 8 e 1/2,mi è venuto spontaneo chiedermi perché nessuno ha cont… -

(Di martedì 13 marzo 2018) “M5s? Stannondo con grande chiarezza cosa vogliono fare: il governo Di, coi ministri mandati per email a Mattarella e con provvedimenti che non stanno né in cielo, né in terra”. Sono le parole del neo-senatore del Pd, Matteo, a proposito di un accordo coi 5 Stelle. Ospite di Otto e Mezzo (La7), il “renziano” critico spiega: “Noi parleremo coi grillini, non gli riserveremo lo stesso trattamento che ci hanno serbato, e cioè gli insulti e il dileggio, non andremo nelle istituzioni a offendere i nostri avversari. E dirò di più: non saliremo sui tetti e non faremo proteste che ledono la dignità delle istituzioni. Noi del Pd volevano fare per l’Italia cose diametralmente opposte a quelle proposte dal M5S. Quindi, scordiamoci e scordatevi ogni tipo di alleanza con loro”. E aggiunge: “Cosa potrebbe farci cambiare idea? Le persone serie e coerenti non cambiano idea. Alla ...