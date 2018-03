Di Maio premier o di nuovo al voto con questa legge M5s agita lo spauracchio

huffingtonpost

(Di martedì 13 marzo 2018) Ormai l'argine è saltato. E dietro le quinte della conferenza stampa non c'è più l'imbarazzo, da parte dei vertici M5s, nel dire: "Nessun governo istituzionale, o Luigi Dio torniamo al". Le urne sono quindi loto dai pentastallati a poco più di una settimana dal. Settimana durante la quale una reale trattativa per formare ilgoverno non è iniziata e i telefoni su questo fronte sono rimasti perlopiù in silenzio: "Nessuno si è fatto avanti", ammette in fondo lo stesso Didavanti alla stampa estera. Nel senso che nessun partito, leggasi Pd, ha risposto all'appello lanciato dal capo politico grillino.Ed è per questo che, parlando con i giornalisti stranieri, Difa un ultimo tentativo accorato: "Io dico mettiamoci al lavoro sull'Italia. Qui non si parla di Pd, Lega o Forza Italia. ...