Di Maio | No al governo di tutti | gli italiani hanno scelto noi Padoan

**Governo : Martina a Di Maio - dialogo? Solo farsa - arrogante** : Roma, 13 mar. , AdnKronos, 'Le parole di Di Maio sono Solo arroganti e per niente utili all'Italia. Altro che responsabilità. Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo: una farsa. Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito'. Lo dichiara il segretario ...

Governo 5 Stelle - inciucio o voto subito : Di Maio vince comunque : La conferenza stampa di Luigi Di Maio alla Stampa Estera è la conferma definitiva: il MoVimento 5 Stelle non ha cambiato linea e non appoggerà altri governi o tentativi del Presidente della Repubblica. O l'incarico o le urne, dice Di Maio. Che, sotto sotto, spera nel pastrocchio: un maxi - inciucio che consenta ai 5 Stelle di passare all'incasso.Continua a leggere

**Governo : Martina a Di Maio - dialogo? Solo farsa - arrogante** : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – “Le parole di Di Maio sono Solo arroganti e per niente utili all’Italia. Altro che responsabilità. Insulta il ministro dell’Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo: una farsa. Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito”. Lo dichiara il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina. L'articolo ...

Di Maio dice che potrà esserci un solo governo : il suo : Ma non ha spiegato come, visto che ha ribadito che non intende fare compromessi sul programma e sulla composizione del governo The post Di Maio dice che potrà esserci un solo governo: il suo appeared first on Il Post.

Di Maio : non disponibili a governo istituzionale o di tutti : ... una squadra di ministri, un programma e le coperture del programma di una determinata forza politica'. Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, alla stampa estera a Roma.

Di Maio detta le condizioni : 'No a governo diverso da M5S' - : 'UE CI ASCOLTI, MISURE PER NOSTRE IMPRESE PICCOLE E FRAGILI' ' Non si vuole andare al muro contro muro , la nostra economia è molto particolare, le nostre imprese sono piccole e fragili, hanno ...

Movimento 5 Stelle - Di Maio : "No al governo di tutti. Tornare al voto non ci spaventa" : governo italiano, il leader pentastellato: "Non siamo disponibili a tradire la volontà popolare: i cittadini quando hanno votato M5S hanno votato un candidato premier, una squadra e un programma" Pd, ...

Di Maio - no squadra governo diversa M5S : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "Non siamo disponibili a immaginare una squadra di governo diversa da quella espressa dalla volontà popolare: c'è stata una grande investitura". Lo afferma il capo politico del ...

Di Maio alla Stampa estera : no a governo istituzionale o di tutti : Infine una stoccata al ministro dell'Economia uscente: Padoan è irresponsabile, avvelena i pozzi. "Le nostre misure economiche saranno sempre ispirate alla stabilità del Paese: non vogliamo ...

Di Maio : «No a governo istituzionale o di tutti. Tornare al voto non ci spaventa» : Il leader dei Cinque Stelle incontra la stampa estera: «Il nostro programma non è mai stato estremista». «Le nostre misure economiche saranno sempre per la stabilità del Paese»

Di Maio : 'No a Governo istituzionale. Il voto non ci spaventa' : 'Non siamo disponibili a immaginare una squadra di Governo o un Governo diverso da quello che la volontà popolare ha espresso'. Così Luigi Di Maio, leader del M5S, parlando alla stampa estera. 'Se le ...

5S - Di Maio : no a governo istituzionale o di tutti. Tornare al voto non ci spaventa : Il leader dei Cinque Stelle incontra la stampa estera: "Le presidenze delle Camere non riguardano la questione del governo, ma sono figure di garanzia che riguardano il Parlamento"

Chiude a Salvini e apre al Pd Governo - ecco la svolta di Di Maio I 5 Stelle - ora - si scoprono europeisti : "L'Italia con noi resterà nell'Ue e nella Nato". "Il primo viaggio sarà a Bruxelles". "No ad una squadra diversa da quella del M5S". Sono le tre affermazioni chiave di Luigi Di Maio, candidato del premier del Movimento 5 Stelle, durante una conferenza alla Stampa Estera Segui su affaritaliani.it

Di Maio : “No a un governo istituzionale o di tutti - tornare al voto non ci spaventa” : «tornare a votare? Questo non ci spaventa», dice Luigi Di Maio, candidato premier M5S, incontrando la stampa estera. ...