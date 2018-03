Di Maio | “No a un governo istituzionale o di tutti | tornare al voto non ci spaventa” 

Di Maio : “Non deluderemo i cittadini” : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “In tutta la campagna elettorale e subito dopo il voto ho detto che noi siamo disponibili al confronto con tutti per far nascere il primo governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini”. Così scrive il leader M5S Luigi Di Maio sul ‘Blog delle stelle’. “Questa occasione non può essere persa – prosegue il candidato premier pentastellato – I cittadini ci ...

Di Maio agli eletti M5s : “Noi al governo - altrimenti prendiamo i pop corn” : “Al governo ci andremo noi, state tranquilli. Se invece dovesse nascere un'intesa tra Forza Italia e Partito Democratico, prenderemo i popcorn e...

RICHIESTE DI MODULI PER IL REDDITO DI CITTADINANZA/ Stampa vicina M5s difende Di Maio : “notizia esagerata” : Fila ai Caf in Puglia, REDDITO di CITTADINANZA: caos anche in Basilicata dopo la vittoria del M5s e le promesse di Di Maio, ma non arriva alcuna conferma. (Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:30:00 GMT)

DI Maio - GOVERNO AL M5S?/ “Non faremo la fine di Bersani : voglio un incarico pieno” : GOVERNO, incarico al Movimento 5 Stelle? Elezioni 2018, chi andrà a Palazzo Chigi: M5S primo partito, il candidato premier Luigi Di MAIO offre punti programmatici a tutti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:51:00 GMT)

Governo - tutti a caccia dei voti del PdDi Maio : “Noi né di destra né di sinistra : Governo, tutti a caccia dei voti del PdDi Maio: “Noi né di destra né di sinistra Dal palco di Pomigliano d’Arco il leader M5s sfida gli avversari: : “O parlate con noi o difficile trovare la maggioranza: inevitabile un Governo con M5s”. Salvini pronto ad accoglier i voti di una part del Pd che comincia […] L'articolo Governo, tutti a caccia dei voti del PdDi Maio: “Noi né di destra né di sinistra proviene da ...

DI Maio - M5S AL GOVERNO/ Elezioni 2018 - le trattative col Pd continuano : “Non finirò come Bersani...” : Luigi Di MAIO, M5s al GOVERNO dopo le Elezioni 2018. Le trattative col Pd continuano: “Non finirò come Bersani...”. Le ultime notizie sulle strategie post voto del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:23:00 GMT)

CONFINDUSTRIA - “CINQUE STELLE NON FANNO PAURA”/ Boccia - “non un problema il governo Di Maio-M5s” : CONFINDUSTRIA, "i Cinque STELLE non FANNO paura, è Movimento democratico": gli industriali si fidano di Grillo e Di Maio. Boccia, “governo M5s non è un problema”. Parla Marchionne(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 14:18:00 GMT)

Luigi Di Maio : “Noi siamo tutta l’Italia”. Il leader M5S sogna il governo : La Terza Repubblica di Luigi Di Maio comincia in una piovosa mattina di marzo, il giorno dopo il trionfo, con addosso una maschera di emozione che tradisce i 31 anni del ragazzo di Pomigliano che voleva essere premier. È breve, conciso, Di Maio, attento a non sporcare il suo discorso anche di una sola virgola che potrebbe irritare il presidente del...

LUIGI DI Maio - TRIONFO M5S ELEZIONI 2018/ Beppe Grillo : “non siamo uno spot - ora non ci sfottono più” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche 2018: TRIONFO del candidato premier M5S, "inizia la Terza Repubblica". Beppe Grillo, “grazie a tutti, non siamo uno spot”. Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Elezioni - Di Maio presenta la lista dei ministri M5s : “Non è un governo ombra - ma fatto alla luce del sole” : Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha presentato la lista completa dei candidati ministri. Una squadra di governo composta da 4 donne in ruoli chiave. “Stiamo facendo una cosa mai fatta nella storia della Repubblica: presentare una proposta di squadra di governo prima delle Elezioni” ha detto Di Maio. “Le persone che presento oggi non sono patrimonio di una forza politica ma del paese, ...

Elezioni - da Renzi a Berlusconi tutti contro i ministri nominati da Di Maio : “Non rispetta regole”. “Nomi sconosciuti” : “Non rispetta le regole”. “Serve solo ad avere titoli sui giornali“. “Sono nomi sconosciuti“. “È un festival del surreale“. La lista dei possibili ministri presentata da Luigi Di Maio mette d’accordo tutti gli oppositori. Dal Pd fino a Forza Italia, da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, tutti attaccano i nomi anticipati alla stampa dal candidato premier del Movimento 5 stelle. L’ultimo ...

Bagheria - Di Maio scarica il sindaco Patrizio Cinque : “Non è del Movimento”. Ieri la richiesta di rinvio a giudizio : “Patrizio Cinque? Non è un sindaco del Movimento”. Per evitare di essere frainteso Luigi Di Maio lo ripete due volte. In un video diffuso dall’edizione palermitana di Repubblica, il candidato premier del M5s scarica in pratica il primo cittadino di Bagheria, per il quale Ieri la procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio. Il sindaco è accusato di turbativa d’asta, falso, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto ...

