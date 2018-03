M5S - Di Maio : «No a squadra di governo diversa da quella Cinquestelle» : Una conferenza stampa alla stampa estera per rassicurare e attirare l'attenzione internazionale. «Noi abbiamo a cuore la riduzione del debito pubblico non con politiche di...

Governo 5 Stelle - inciucio o voto subito : Di Maio vince comunque : La conferenza stampa di Luigi Di Maio alla Stampa Estera è la conferma definitiva: il MoVimento 5 Stelle non ha cambiato linea e non appoggerà altri governi o tentativi del Presidente della Repubblica. O l'incarico o le urne, dice Di Maio. Che, sotto sotto, spera nel pastrocchio: un maxi - inciucio che consenta ai 5 Stelle di passare all'incasso.Continua a leggere

Di Maio : «No a governo istituzionale o di tutti. Tornare al voto non ci spaventa» : Il leader dei Cinque Stelle incontra la stampa estera: «Il nostro programma non è mai stato estremista». «Le nostre misure economiche saranno sempre per la stabilità del Paese»