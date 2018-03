Di Maio | “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo Gli altri partiti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) “L’elezione deidellenonle dinamiche del”. “Noi non contempliamo ipotesi diistituzionale o di tutti”. “Nuove elezioni non ci spaventano”. “Gli italiani hanno votato un programma che non è mai stato estremista”. Luigi Di, leader del Movimento 5 stelle, ha scelto di tenere una conferenza stampa nella sede della stampa estera e ha toccato alcuni dei punti più delicati nei giorni in cui iniziano le trattative per la formazione dell’esecutivo. Il candidato presidente del Consiglio ha voluto specificare che i contatti in corso, in particolare secondo le ricostruzioni quelli con il Carroccio,no l’elezione delle figure di garanzia che guideranno Camera e Senato. E ha anche ribadito che i 5 stelle non temono il ritorno al voto nel caso non si trovasse un accordo. Infine ...