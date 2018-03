Di Maio | “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo Chi vuole mettersi al

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) “Le elezioni del 4 marzo sono state uno schiaffo al vecchio modo di fare politica”, ha esordito Luigi Dinel corso della conferenza stampa dalla sede della stampa estera. “Gli italiani hanno dato un segnale che va colto: un voto post ideologico, dove non ci sono più destra e sinistra, con un 32% di preferenze a un programma che non è mai stato estremista, e non è contro l’euro”. Poi ha continuato: “Noi non contempliamo nessuna ipotesi diistituzionale o didi tutti. Quando in questi giorni sento dire che il Movimento 5 stelleallearsi con l’una o con l’altra forza politica, io rispondo che non bisogna parlare di questo. Io mi sarei aspettato un contatto su dei temi. La possibilità di realizzare quello che le forze politiche si aspettano da 30 anni. Noi non dobbiamo perdere l’opportunità di metterci al lavoro per ...