Di Maio | “Io premier e governo M5s o si torna al voto” Alleanze? “Nessuno si è fatto

Salvini - governo con Di Maio?/ Su ‘patto’ Lega-M5s : “io premier - altrimenti nuove Elezioni” : Salvini-Di Maio, possibile patto Lega-M5s al governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:02:00 GMT)

Mara Maionchi/ A X Factor 12 : “Io ci sarò. Maria De Filippi giudice? Mi sembra impossibile…” : Dopo il trionfo con Lorenzo Licitra a X Factor 11, Mara Maionchi conferma che tornerà per la prossima edizone e commenta le voci su Maria De Filippi come giudice nel talent.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Elezioni - Brunetta : “Io ministro Economia? È il mio mestiere. Di Battista e Di Maio sono poveracci - il peggio del peggio del peggio” : Durissima reprimenda del candidato di Forza Italia, Renato Brunetta, contro il M5s e, in particolare, contro il deputato uscente Alessandro Di Battista e il candidato alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. Ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, Brunetta esordisce: “Berlusconi mi vuole come ministro dell’Economia? Non mi ha stupito ma mi ha fatto piacere. È il mio mestiere, l’ho sempre fatto”. Poi commenta ...

Elezioni 2018 - come si vota/ Di Maio : ministro Sport nuotatore Fioravanti. Lista M5s - Conte “io di sinistra” : Elezioni 2018, come si vota: Di Maio presenta la Lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti: i primi 5 nomi, domani Lista completa(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:10:00 GMT)

Elezioni 2018/ Renzi - “se perdo non mi dimetto” : Minniti - “io premier? Irrealtà”. Scontro Berlusconi-Di Maio : Elezioni 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Minniti, "io premier? Ipotesi irreale". Scontro Berlusconi e Di Maio(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Elezioni 2018/ Bufera M5s per il ministro-generale di Di Maio : Bonino “io premier di Berlusconi? Fantascienza” : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri; Bonino, "candidata di Berlusconi? Ma va.."(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 10:04:00 GMT)

Di Maio : “Io premier o niente governo. Prima del voto i miei ministri” : Luigi Di Maio, continua la polemica sulle mancate restituzioni e i massoni in lista: si sente responsabile di questi errori?...