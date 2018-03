Di Maio dice che potrà esserci un solo governo | il suo

Di Maio - Richetti : “Il Pd gli dice ‘No - grazie’. Ora faccia i conti con le prese in giro sul reddito di cittadinanza” : “M5s? Stanno dicendo con grande chiarezza cosa vogliono fare: il governo Di Maio, coi ministri mandati per email a Mattarella e con provvedimenti che non stanno né in cielo, né in terra”. Sono le parole del neo-senatore del Pd, Matteo Richetti, a proposito di un accordo coi 5 Stelle. Ospite di Otto e Mezzo (La7), il “renziano” critico spiega: “Noi parleremo coi grillini, non gli riserveremo lo stesso trattamento che ci hanno serbato, e cioè gli ...

Luigi Di Maio : "De Gasperi diceva che politica vuol dire realizzare". L'appello per il governo citando il leader Dc : Il leader M5S Luigi Di Maio lancia un nuovo appello per la formazione del governo e cita le parole di ieri del presidente della Cei, cardinale Angelo Bassetti."Faremo tutto il possibile per rispettare il mandato che ci hanno affidato. Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della gente", scrive Di Maio dal blog, sottolineando: "Non abbiamo a cuore le ...

M5s - il Financial Times benedice Di Maio : “E’ lui il vincitore delle elezioni - potrebbe essere il primo premier del Sud dal 1989” : E’ “il vincitore delle elezioni politiche italiane” e “giovani, poveri e gli italiani del Meridione in maniera sproporzionata si sono accodati dalla sua parte, sulla base della promessa di fermare la corruzione, le politiche di austerity dell’Ue e altre misure in favore degli oppressi“. Così il Financial Times, a firma del corrispondente da Roma James Politi, dedica un profilo a Luigi Di Maio. “A differenza ...

Di Maio : 'Senza di noi nessun governo'. Olimpiadi 2026 a Torino - Grillo dice sì : 'Un governo senza i Cinque stelle non si può fare, sarebbe un insulto alla Democrazia. tutti dovranno parlare con noi' dice il candidato premier del Movimento -

Maria De Filippi giudice a X Factor 2018? Mara Maionchi non esclude la sua partecipazione : Alzasse la mano chi vorrebbe vedere Maria De Filippi a X Factor 2018. C'è sicuramente chi pensa che la bionda conduttrice debba curare solo ed esclusivamente i suoi programmi e chi invece è incuriosito dall'idea di vederla in panni inediti: sì, fa il giudice anche a Tu si que vales, ma sappiamo bene tutti che a X Factor il meccanismo è molto diverso e starà a lei decidere quale dovrà essere la sua squadra di cantanti. Se parliamo di Maria De ...

Mara Maionchi/ A X Factor 12 : “Io ci sarò. Maria De Filippi giudice? Mi sembra impossibile…” : Dopo il trionfo con Lorenzo Licitra a X Factor 11, Mara Maionchi conferma che tornerà per la prossima edizone e commenta le voci su Maria De Filippi come giudice nel talent.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Mara Maionchi ad Amici di Maria De Filippi giudice del serale? “Niente è impossibile”. E X Factor? : E se arrivasse anche Mara Maionchi ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice per la fase serale del programma? Veterana del talent show X Factor, di cui è ormai un'icona anche se ha occupato la poltrona di giudice a fasi alterne in questi anni, la discografica non pone limiti alla provvidenza. Intervistata nel programma radiofonico di Roberto Arduini e Andrea di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi ...

Mara Maionchi e XFactor : 'Mi dicono che ci sarò. Maria De Filippi giudice? Deve mantenere entrambe le posizioni' : ROMA - 'Io ci sarò, così mi dicono'. Mara Maionchi conferma la sua partecipazione a XFactor per la prossima edizione a fianco di Fedez e parla della possibile partecipazione di Maria De Filippi dietro ...

Salvini dice no a Di Maio. E si prepara : prima o poi tocca a me : Roma, 5 mar. , askanews, Matteo Salvini si gode l'affermazione della Lega, il sorpasso su Forza Italia, l'incoronazione di leader del centrodestra. E aspetta, con la convinzione di avere molte chanche ...

Di Maio dice che secondo i sondaggi è a un passo dalla vittoria : Roma, 2 mar. , askanews, 'Mi vedete particolarmente sorridente: non posso dirvi nulla sui sondaggi ma ne ho appena letto uno e vi posso dire che siamo a un passo dalla vittoria. Al di là di quale ...

Guido Bagatta dice no a Di Maio : 'Io ministro? Non ci sono le condizioni' : Dopo il rifiuto del campione del mondo Claudio Gentile, che ha detto no al corteggiamento dei pentastellati, anche Tommasi ha declinato. E mancano pochi giorni all'annuncio della squadra di governo ...

Guido Bagatta dice no a Di Maio : "Io ministro? Non ci sono le condizioni" : Guido Bagatta dice no alla possibilità di fare il ministro dello Sport in un eventuale governo M5s. "Non nascondo che ci sia stato un piacevole confronto con l'On. Luigi Di Maio che ringrazio per la stima e la fiducia dimostrata nei miei confronti. Insieme abbiamo però deciso che per una serie di problematiche legate alla mia attività di giornalista ed imprenditore non ci sono, al momento, le condizioni - specialmente ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision/ “Non mi avete fatto niente” lascerà il segno? La Maionchi dice che… : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest 2018, "Non mi avete fatto niente" cambierà le sorti della famosa manifestazione musicale? Ecco le ultime.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:48:00 GMT)