Di Maio chiude a governo istituzionale e attacca Padoan : Roma, 13 mar. , askanews, 'Non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale. Nessuna ipotesi di governo di tutti'. Luigi Di Maio parla così alla stampa estera. All'incontro sono ammessi solo i ...

Chiude a Salvini e apre al Pd Governo - ecco la svolta di Di Maio I 5 Stelle - ora - si scoprono europeisti : "L'Italia con noi resterà nell'Ue e nella Nato". "Il primo viaggio sarà a Bruxelles". "No ad una squadra diversa da quella del M5S". Sono le tre affermazioni chiave di Luigi Di Maio, candidato del premier del Movimento 5 Stelle, durante una conferenza alla Stampa Estera Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - vincitore delle elezioni politiche - chiude i festeggiamenti nella sua Pomigliano d'Arco : Dopo la grande sbornia romana, tra comitati elettorali in lussuosi hotel dei Parioli, girandole di interviste, festeggiamenti da stadio, martedì Luigi Di Maio tornerà tra la sua gente. nella sera sarà a Pomigliano, suo paese natale, per ringraziare gli elettori che lo hanno portato in trionfo nel suo collegio. In piazza, per ironia della sorte; la prima piazza dopo un tour in cui è passato da teatro in teatro, da ...

Pietro Grasso non chiude a Luigi Di Maio : "Confronto aperto in Parlamento" : "Con Di Maio c'è un confronto aperto e il luogo è il Parlamento". Così il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, nel corso di una conferenza stampa per commentare l'esito del voto, in merito a un possibile dialogo con i 5 Stelle.Anche sul Pd, alla luce di un possibile passo indietro di Matteo Renzi, Grasso non mostra un atteggiamento di chiusura: "Non valutiamo le persone, valutiamo le politiche. Il confronto col Pd ...

Luigi Di Maio - Beppe Grillo chiude la campagna elettorale M5s : 'Altri partiti sciolti come diarrea' : Finale quasi kennedyano: 'La vera filosofia della politica non è fare cose straordinarie, ma impedire che si facciano delle cazzate. La nostra grande vittoria è che li abbiamo costretti ad inseguirci ...

M5S - Di Maio chiude la campagna a piazza del Popolo con Grillo : «Lunedì finisce era opposizione : è ora di governare» : «Nel 2013 siamo entrati in Parlamento da opposizione, stasera quell'era finisce, inizia quella del governo». Il rush finale del M5S al voto arriva da Luigi Di Maio e in una piazza del...

M5S - Di Maio chiude la campagna a piazza del Popolo : "Lunedì finisce era opposizione : è ora di governare" : Beppe Grillo e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sono arrivati in piazza del Popolo sotto braccio l'uno all'altro. «Vi lascio in buona compagnia, godetevela», ha esordito sul...

La lista si allunga. Di Maio prova a chiudersi nel fortino per uscire dall'angolo - ma le Iene diffondono altri sei nomi nuovi di "furbetti dello scontrino" : Finestre chiuse e tende tirate. Per tutto il giorno Luigi Di Maio prova a chiudersi nel suo fortino del comitato elettorale per venire a capo della rimborsopoli a 5 stelle. Ma non fa in tempo: a sera le Iene sparano la seconda cartuccia e colpiscono in contropiede. altri otto nomi di furbetti dello scontrino ("Sono al massimo sei sette, compresi i due già usciti", assicurava la comunicazione, "ancora non sappiamo chi"). Sono Giulia Sarti, ...

Di Maio chiude la porta al candidato massone : "Per lui è game over" : Non c'è spazio per Catello Vitiello nelle liste dei 5 Stelle. Lo dice il candidato premier Luigi Di Maio, a Napoli per la campagna elettorale. "Per quanto ci riguarda è una persona che non ci aveva detto di far parte di una loggia massonica e per questa ragione non può stare nel movimento. Gli abbiamo inibito l'utilizzo del simbolo e quindi per lui è game over"."Non ci sto, non rinuncio. Non ho rubato, ucciso, ...

M5s - Di Maio chiude la tre giorni di Pescara tra programma e candidati esterni. E lancia lo slogan della campagna : “Siamo la prima forza politica del Paese e il primo movimento d’Europa, cambieremo tutto. Gli altri partiti hanno paura di noi e fanno bene ad avere paura”. Così Luigi Di Maio chiude la tre giorni del ‘Villaggio Rousseau’ a Pescara dove è stato presentato il programma di governo del M5s (rivedi l’integrale della diretta VIDEO). “Ci siamo noi e ci sono tutti gli altri che ci attaccano tutti i giorni, ...