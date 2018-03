Di Maio | chi vuole mettersi al lavoro per Italia si faccia avanti

Chiude a Salvini e apre al Pd Governo - ecco la svolta di Di Maio I 5 Stelle - ora - si scoprono europeisti : "L'Italia con noi resterà nell'Ue e nella Nato". "Il primo viaggio sarà a Bruxelles". "No ad una squadra diversa da quella del M5S". Sono le tre affermazioni chiave di Luigi Di Maio, candidato del premier del Movimento 5 Stelle, durante una conferenza alla Stampa Estera Segui su affaritaliani.it

Di Maio : “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Chi vuole mettersi al lavoro si faccia avanti” : “Le elezioni del 4 marzo sono state uno schiaffo al vecchio modo di fare politica”, ha esordito Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa dalla sede della stampa estera. “Gli italiani hanno dato un segnale che va colto: un voto post ideologico, dove non ci sono più destra e sinistra, con un 32% di preferenze a un programma che non è mai stato estremista, e non è contro l’euro”. Poi ha continuato: “Noi non ...

“Stop giochi di potere” - Di Maio scuote i partiti : Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Luigi Di Maio chiede “responsabilità” agli autori del Rosatellum e punta il dito contro i “soliti giochi di potere sulla pelle dei cittadini”. Il capo politico del M5S si rivolge ai partiti che hanno votato la legge elettorale (Pd in primis ma anche Forza Italia e Lega) e affida a un tweet il suo commento sullo stallo politico creato dal voto del 4 marzo. Il messaggio arriva mentre cala ...

Direzione Pd - Martina : non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino - noi all'opposizione : Il vicesegretario Dem apre i lavori del dopo-Renzi: "Non cerchiamo scorciatoie - ha detto in Direzione - a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità. Dalla sconfitta tutti dobbiamo imparare molto". Renzi non è presente, Gentiloni sì.

Di Maio : “Giochi di potere sulla pelle dei cittadini - italiani chiedono responsabilità” : “Gli italiani si aspettano responsabilità da chi ha fatto questa legge elettorale, ma assistiamo ai soliti giochi di potere sulla pelle dei cittadini”, ha twittato in serata Luigi Di Maio, riecheggiando il nuovo richiamo alla responsabilità firmato in giornata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A chi intendeva riferirsi il leader dei 5 Stelle? Con tutta probabilità alle parole di Renato Brunetta, che questa mattina in ...

La Direzione del Pd snerva Di Maio. Tweet contro i "giochi di potere" del Pd - ma anche di Forza Italia e Lega : Un grande applauso. Cos'è? Non sarà mica rivolto alle dimissioni di Matteo Renzi? No, è il battimani per festeggiare un compleanno. È questo l'unico momento di euforia, nella sede del comitato elettorale M5s, durante il lungo pomeriggio in cui Luigi Di Maio e i suoi fedelissimi sono rimasti chiusi in una stanza a leggere una dopo l'altra le notizie che venivano fuori dalla riunione della Direzione Pd. L'intervista ...

