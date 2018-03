ilfattoquotidiano

: Il problema è che i #grillodroni sono completamente inaffidabili e incoerenti, guardi i tutti carpiati e rovesciati… - vittoriozucconi : Il problema è che i #grillodroni sono completamente inaffidabili e incoerenti, guardi i tutti carpiati e rovesciati… - fattoquotidiano : Di chi è il vento? Di tutti, naturalmente. Soffia per me e per te, ed è come l’acqua, come il sole. Potrebbe mai… - MPenikas : Di chi è il vento? -

(Di martedì 13 marzo 2018) Di chi è il? Di tutti, naturalmente. Soffia per me e per te, ed è come l’acqua, come il sole. Potrebbe mai accadere che ciascuno di noi si impossessasse del sole? Tra le molte sfortune il Sud si ritrova una fortuna grande: è ricco di sole e di. E il, che nel Novecento era buono a scompigliarci i capelli, oggi è utile invece anche a produrre energia. Così il sole. Sono nate le energie rinnovabili, il fotovoltaico e l’eolico. Poteva essere una ricchezza di tutti e per tutti? Certo che sì. Invece è successo, col beneplacito di Istituzioni conniventi quando non corrotte, che in pochi si sono impadroniti dele del sole e ne hanno fatto incetta. Ilha soffiato solo in alcune tasche. E non c’è torre che raccoglie il, non c’è distesa di silicio senza una inchiesta della magistratura. Oggi la notizia che il re dell’eolico Vito Nicastri, l’imprenditore che ha ...