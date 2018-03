ELIO E LE STORIE TESE/ “La morte drammatica di Davide Astori ha riportato tutti con i piedi per terra” (EPCC) : ELIO e le STORIE TESE, band storica milanese è pronta a concludere la carriera in grande stile. Le parole di ELIO sulla morte improvvisa e drammatica di Davide Astori.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:30:00 GMT)

Davide Astori - urla durante il minuto di silenzio : la rabbia social di Minala : Il silenzio per dare spazio al ricordo ed alla commemorazione di un ragazzo scomparso prematuramente. Per il dramma di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio e scosso tutti gli italiani, la Figc ha disposto su tutti i campi un minuto di raccoglimento per guardare per un attimo il cielo e rivolgere un pensiero al capitano della Fiorentina. Un momento commovente che ha coinvolto tutti gli stadi del Bel Paese, con le lacrime che hanno ...

Genoa - il clamoroso retroscena di Perinetti su Davide Astori : Il Genoa è reduce dalla beffa contro il Milan, adesso si prepara per la gara contro il Napoli ma si pensa anche al futuro. Giorgio Perinetti e tutto il Genoa puntano forte su Giuseppe Rossi, ecco le dichiarazioni a margine di un evento legato al torneo di Viareggio, parla dell’ex Fiorentina: “ha trovato poco spazio fino ad adesso perche’ purtroppo le sue condizioni fisiche non sono mai state ottimali, ha avuto una serie di ...

Altri lutti nel mondo dello sport - dopo la tragedia di Davide Astori : Il calcio, scosso dalla perdita di Davide Astori, perde altre giovani vite. Il 18enne Thomas Rodriguez, giocatore del Tours (nella serie B francese) è stato trovato senza vita nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 marzo nel suo letto. La morte è, quindi, giunta nel sonno così come è successo al capitano della Fiorentina. Morti anche in Italia nel mondo del calcio e del nuoto....Continua a leggere

NAZIONALE - ANCELOTTI / "Io ct dell'Italia? Ipotesi non lontana" e su Davide Astori... : NAZIONALE, ANCELOTTI: il tecnico ex Bayern, Real e Milan si sbilancia sul suo futuro e apre una porta all'Italia da commissario tecnico. Parole anche sul ritiro di Gianluigi Buffon.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:26:00 GMT)

Renzi : commosso per il ricordo di Firenze per Davide Astori : Roma – Renzi: morte Astori ha mostra aspetto umano del calcio Roma – Queste le parole di Matteo Renzi sulla enews. “Ho scelto l’immagine della... L'articolo Renzi: commosso per il ricordo di Firenze per Davide Astori proviene da Roma Daily News.

Treviso - Roberto come Davide Astori : morto nel sonno per un malore Video : È accaduto di nuovo nel mondo del calcio. A una settimana dalla triste ed improvvisa scomparsa [Video] di #Davide Astori, capitano della Fiorentina, un altro giovane calciatore è scomparso nella notte a causa di un malore. Si chiamava #Roberto Tangorra, aveva 34 anni ed era una calciatore italiano molto noto nella provincia di #Treviso e non solo. Il ragazzo, originario di Dosson Casier era approdato nelle giovanili del Treviso Calcio e poi del ...

Come è stato ricordato Davide Astori : Il racconto per immagini di Come ieri tutta la Serie A ha ricordato il capitano della Fiorentina The post Come è stato ricordato Davide Astori appeared first on Il Post.

Treviso - Roberto come Davide Astori : morto nel sonno per un malore : È accaduto di nuovo nel mondo del calcio. A una settimana dalla triste ed improvvisa scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, un altro giovane calciatore è scomparso nella notte a causa di un malore. Si chiamava Roberto Tangorra, aveva 34 anni ed era una calciatore italiano molto noto nella provincia di Treviso e non solo. Il ragazzo, originario di Dosson Casier era approdato nelle giovanili del Treviso Calcio e poi del Venezia. ...

Fiorentina-Benevento 1-0 - l’omaggio dei tifosi al Franchi a Davide Astori : È il giorno del ritorno in campo della Viola dopo la morte del suo capitano: commozione e striscioni. Poi la gara: il gol di Vitor Hugo su assist di Saponara da corner

Fiorentina e Cagliari - tributo da brividi per Davide Astori : emozione e lacrime al Franchi e alla Sardegna Arena : Fiorentina e Cagliari, tributo da brividi per Davide Astori: emozione e lacrime al Franchi e alla Sardegna Arena Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina E Cagliari- emozione e lacrime per l’omaggio a Davide Astori da parte del popolo fiorentino e da parte dei tifosi del Cagliari. Nel match tra Fiorentina e Benevento, andato in scena al Franchi alle ...

Astori - Pioli : 'Davide lascia un'eredità importante' : 'Davide ha trasmesso dei valori -ha aggiunto Pioli ai microfoni di Sky Sport-. È una persona che chi ha avuto la fortuna di conoscere non poteva che apprezzare. Davide metteva il massimo nella sua ...

Davide Astori - il commovente tributo dell’Artemio Franchi : “Capitano per sempre” : Un grande striscione bianco al centro del campo con una riproduzione della maglia numero 13 di Davide Astori e la scritta “Capitano per sempre“. Un lungo striscione in curva Fiesole che recita: “Ci sono uomini che non muoiono mai … Ci sono storie che verranno tramandate in eterno … Buon viaggio capitano”. E una coreografia che coinvolge tutto lo stadio, con palloncini bianchi e viola che si alzano al cielo e ...

Fiorentina batte Benevento 1-0 nella prima partita senza Davide Astori : nella partita che ha visto la Fiorentina tornare in campo a una settimana dalla tragica scomparsa del suo capitano Davide Astori, i Viola si impongono sul Benevento per 1-0. In una gara non facile in ...