Dallara Stradale - L' emozione della scoperta

(Di martedì 13 marzo 2018) Che lafosse destinata a creare un prima e un dopo (di lei) è stato chiaro sin dal giornopresentazione, il 16 novembre dello scorso anno. Nella "casa" tutta nuova, nata sulle fondamenta del primo garage dellingegner, quello in cui costruì la sua prima Barchetta. Da corsa. Nuovo paradigma. Fu in quel giorno che appassionati e addetti ai lavori si resero conto che unauto semplice, sognata e cresciuta a suon di leggerezza, simulazione e motorsport si era palesata nel mondo delle sportive con una scusa qualunque. Come quella dellingegner, che si era voluto regalare unauto per andare a mangiare il pesce alle Cinque Terre; e poi, con la stessa auto, senza meccanici al seguito, andare a divertirsi in pista. Il tutto, ovviamente, potendo sentire il profumo dellerba tagliata di fresco o tutto quello che un viaggio potrebbe ...