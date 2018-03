Dalla Serie A alla Marottese | la scommessa di Boranga tra i pali a 75 anni

Serie B - il Palermo si aggiudica il big match contro il Frosinone. Bari fermato in pieno recupero Dalla Pro Vercelli : Nel 30esimo turno del campionato cadetto il Palermo supera in casa il Frosinone che rischia domani di venire scavalcato in vetta alla classifica dall'Empoli. Il Bari si fa raggiungere in pieno ...

Probabili formazioni / Genoa Milan : mosse Dalla panchina. Diretta tv - ultime notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Genoa Milan: Diretta tv, orario e le ultime notizie per il match al Marassi. Diversi gli assenti per Ballardini: soliti titolari per Gattuso?.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:23:00 GMT)

Probabili formazioni / Inter Napoli : chi Dalla panchina? Diretta tv e notizie live (Serie A 28^ giornata) : Probabili formazioni Inter Napoli: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro. Spalletti ritrova Icardi al 100% della condizione(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:21:00 GMT)

Tuffi - World Series Pechino 2018 : trionfo cinese nel sincro Dalla piattaforma e dai 3 metri : Nella prima giornata delle World Series di Tuffi a Pechino (Cina) dominio assoluto dei padroni di casa nelle gare dedicate al sincro. Dai 10 metri, tra le donne, successo di Jiaqi Zhang/Minjie Zhang con lo score di 368.22 ottenendo punteggi eccezionali sempre al di sopra degli 80 punti (Tuffi liberi), suggellando il proprio trionfo con lo score di 90.24 nel doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento. Alle spalle delle due cinesi ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 16a giornata. Sport Management beffata nel finale Dalla Pro Recco : Si è svolta nel pomeriggio la 16a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: il big match tra Sport Management e Pro Recco si è concluso a favore dei liguri per 7-8, grazie ad un gol di Ivovic a 22″ dal termine. Ne approfitta il Brescia, che asfalta un Napoli irriconoscibile, arresosi senza combattere per 12-4, e raggiunge la seconda posizione in classifica. Savona spazza via l’Acquachiara per 21-4 e rafforza la posizione ...

Volley - Alessandro Fei a un passo Dalla leggenda : a breve miglior marcatore della Serie A. Ora la Nazionale? : Alessandro Fei è a un passo dal diventare leggenda vivente del Volley. Un vero e proprio mito di questo sport, con oltre 20 anni di professionismo alle spalle, ha vinto davvero tutto in carriera. Un monumento capace di vincere tre medaglie alle Olimpiadi, il Mondiale 1998, due Europei e due World League. Fox, a 39 anni suonati, è a un passo dal record di punti in Serie A: con le sue 9613 segnature è infatti a soltanto 75 lunghezze dal primato di ...

LIVE Lazio-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-1. La risolve Dybala a quindici secondi Dalla fine! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di questo big match, per non perdervi nemmeno un minuto della sfida tra Lazio e Juventus. Buon divertimento a tutti, si incomincia alle ore 18.00 . , Foto: ...

Probabili formazioni / Milan Inter : chi Dalla panchina? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Milan Inter: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti per il derby. Icardi e Miranda verso il recupero, Andrea Conti potrebbe finire in panchina(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:43:00 GMT)

Probabili formazioni / Lazio Juventus : mosse Dalla panchina. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Lazio Juventus: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia del grande anticipo di Serie A domani sera all'Olimpico(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 15:59:00 GMT)

Serie A Chievo - Maran : «Stiamo uscendo Dalla crisi» : FIRENZE - Il Chievo ha provato a rimontare il gol di Biraghi arrivato dopo appena 6 minuti di gioco, ma si è arreso alla Fiorentina uscendo dal Franchi con una sconfitta per 1-0. Ecco le parole del ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Milan : Calabria Dalla panchina. Quote - le ultime novità live (Serie A 26^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Milan: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allo stadio Olimpico Gattuso conta di ritrovare Kalinic, ma punta sui soliti undici(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 09:40:00 GMT)

Serie B : Palermo fermato Dalla Pro Vercelli. L'Avellino stende il Novara : 1 di 7 Successiva ROMA - Dopo i due anticipi di ieri, la Serie B è scesa in campo nel pomeriggio per la 27ª giornata. Non sono mancati alcuni risultati. Risultati amari per le prime della classe ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Gare maratona : 10 ore consecutive - spettacolo Dalla mattina alla sera! La rivoluzione dei due gruppi : La Ginnastica artistica sta per tornare, la Serie A 2018 è alle porte, il conto alla rovescia per l’inizio del massimo campionato italiano è giù partito. Le ginnaste sono già pronte per l’esordio stagionale: l’appuntamento è per sabato 3 marzo ad Arezzo. Saranno tante le novità di questa Serie A, quella più importante riguarda il numero di squadre presenti. Ben 24 formazioni ai nastri di partenza visto che la A1 e la A2 sono ...

