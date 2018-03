Da opzione donna alla pensione di cittadinanza | ecco come cambierà la previdenza

Blastingnews

: RT @santonelli851: @civati ricordati la nostra battaglia che e' la proroga opzione donna al - BiancaCastell18 : RT @santonelli851: @civati ricordati la nostra battaglia che e' la proroga opzione donna al - patrizi54880906 : RT @Paprick2: @w_rizzetto adesso le donne si aspettano la proroga di opzione donna al 2018 o strutturale! - patrizi54880906 : RT @patbiko: chiunque formi il nuovo governo dovrà fare i conti con la proroga 2018 dell'Opzione Donna. -

(Di martedì 13 marzo 2018) La Fornero deve essere cancellata, almeno secondo Salvini e la sua Lega. Questo il pensiero del leader del carroccio che ha messo la riforma previdenzialecondizione necessaria per aprire un qualsiasi dialogo per accordi di Governo. Forse meno radicalmente ma anche il Movimento 5 Stelle in cima ai provvedimenti urgenti da fare ha messo proprio la riforma delle pensioni. Il presidente dell’Inps Boeri però continua a sostenere l’impossibilità di intervenire drasticamente sulle pensioni per via della sostenibilità dell’intero sistema previdenziale. Resta il fatto che in campagna elettorale l’abrogazione della Legge Fornero probabilmente è stata uno dei fattori che più ha inciso sull’esito del voto del 4 marzo. Adesso si tratta di passare dalle parole ai fatti su un provvedimento che se non venisse attuato inciderebbe negativamente sul consenso avuto dalle le due forze politiche che ...