Cyber crime | intesa Polizia-Mps per contrasto a reati informatici

Ogni 5 minuti un italiano finisce nelle grinfie del Cybercrime : (foto: Getty Images) Gli attacchi informatici sono cresciuti su scala globale del 240% rispetto al 2011 e colpiscono sempre più settori cruciali, come la geopolitica, la finanza e i privati cittadini, che nel 2017 sono stati vittime di crimini estorsivi su larghissima scala. Questo è quanto emerge dai dati sulla cybersecurity pubblicati nell’ultimo rapporto Clusit. Negli ultimi sei anni, i costi della insicurezza informatica sono quintuplicati ...

Cybercrime - nel 2017 colpite oltre un miliardo di persone nel mondo - : Secondo l'ultimo rapporto di Clusit, l'associazione italiana per la sicurezza informatica, i danni degli attacchi hanno compiuto un "salto quantico": sono di 500 miliardi di dollari in tutto il mondo. Preoccupano le interferenze nella geopolitica e nella finanza

Cybercrime - colpito 1 miliardo nel mondo : 14.25 Il Cybercrime ha colpito nel 2017 oltre un miliardo di persone con danni pari a 500 miliardi di dollari. La crescita degli attacchi informatici è stata del 240% rispetto al 2011,colpendo anche i privati che hanno subito tentativi di estorsione o estorsioni vere e proprie attraverso un vettore di attacco che non sarebbe altro che un semplice virus un malware,ormai prodotto su scala industriale a costi decrescenti. Così il rapporto ...

