Cura il tumore al seno dal guru | muore a 46 anni

Cura il tumore al seno dal 'guru' naturopata : muore a 46 anni : Una donna di 46 anni è morta dopo aver chiesto aiuto a un naturopata per Curare il suo cancro al seno. A riferirlo è l'oncologo del Cro di Aviano , Pordenone, Massimiliano Beretta, precisando che la ...

Tumore al fegato : sintomi - fattori di rischio - diagnosi - Cura e prevenzione : Definito killer silenzioso, il Tumore al fegato, nonostante le cause scatenanti siano ad oggi sconosciute, presenta, tra i fattori di rischio: epatite virale tipo B e C, alcolismo, cirrosi, esposizione a tossine, assunzione di steroidi anabolizzanti, disordini metabolici (es. innalzamento livelli di colesterolo e trigliceridi, intolleranza glucidica), obesità. Soprattutto nelle fasi iniziali, non dà alcun segno di sé. Man mano, poi, che la ...

Sosteneva che la dieta vegana l'avesse Curata dal cancro - morta di tumore una youtuber del Texas : Aveva illuso se stessa e i follower del suo canale di essere riuscita a sconfiggere un cancro al quarto stadio in soli 3 mesi grazie a una dieta vegana, ma la realtà dei fatti per la youtuber Mari Lopez era molto diversa e ora, tramite la piattaforma di videosharing, la nipote Liz Johnson ha fatto sapere che la zia non ce l'ha fatta e lo scorso dicembre ha dovuto arrendersi alla malattia, che le aveva invaso il sangue, i polmoni e il ...

Tumore del cavo orale : sintomi - fattori di rischio - diagnosi - Cura e prevenzione : Il Tumore del cavo orale si sviluppa nella bocca o cavità orale. Insieme all’odontoiatra e all’igienista, è il soggetto stesso a svolgere un ruolo determinante per prevenirlo attraverso l’autoesame della bocca, assicurandosi che le mucose risultino rosee e morbide alla palpazione, senza mai sminuire la presenza di ferite, macchie, ulcere, placche bianche/rosse e rigonfiamenti nella bocca solo perché piccoli e indolori, oltre a segnalare ...

Tumore al cervello : super Cura sviluppata da una coppia di italiani - corsa per testarla : Tumore al cervello: scoperta una nuova terapia che mira con precisione al Dna ‘malato’ di una specifica forma di glioblastoma, il cancro cerebrale più diffuso e aggressivo. Questa nuova via sperimentale, nata dalle scoperte di due scienziati italiani, è stata aperta dagli studi di Antonio Iavarone, autore della mappa genetica più completa mai realizzata per il glioblastoma o glioma. Da quando nel 1999 ha lasciato l’Italia, ...

'Ho un tumore - ma ho deciso di non Curarmi'. Manager di Fb rivela che per ora vuole 'monitorare la malattia' : Avere un "male incurabile", un lavoro che ti porta in giro per il mondo, quattro figli, ma decidere al momento di "guardare e aspettare" piuttosto che curarsi con la chemioterapia. È la storia di Nicola Mendelsohn, 46 anni, vicepresidente di Facebook per l'Europa, ...

Primo bimbo italiano Curato con cellule riprogrammate contro tumore : Manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere e attaccare il tumore. Lo hanno fatto i medici dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma con un bimbo di 4 anni ...

