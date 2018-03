Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez | fuga d’amore in Islanda

Risultati e classifica 28giornata Liga : Cristiano Ronaldo show stende l'Eibar - il Real Madrid vince 2-1 : EIBAR-Real Madrid 1-2 33' e 84' Cristiano Ronaldo , R, , 50 Ramis , E, "Con Cristiano è più facile": è il titolo di Marca, quotidiano spagnolo molto vicino all'ambiente Real Madrid. E in effetti è ...

Cristiano Ronaldo in mutande per casa per il suo underwear : Instagram, facebook, twitter, ma in generale tutte le novità social, hanno offerto a tutti i fan la possibilità di curiosare nell’intimo dei propri beniamini. Così, Cristiano Ronaldo che con le immagini formato Polaroid ha una certa dimestichezza – visti i suoi 122 milioni di follower– ha pensato di arricchire l’ultima campagna stampa della linea underwear CR7 proprio con la sua privacy: “Dal momento che l’underwear è ...

Dani Alves toglie il muco dal naso e poi si pulisce sulla maglia di Cristiano Ronaldo : Di gesti strani nel calcio ne abbiamo visti tanti, di poco irrispettosi altrettanti. Dani Alves ieri è riusciuto a probabilmente a farli entrambi. Il laterale brasiliano infatti è stato beccato dalle ...

Espulsione Verratti/ Raiola : “Anche Cristiano Ronaldo ha protestato”. Il nazionale azzurro peggiore in campo : Mino Raiola, procuratore di Marco Verratti, è tornato sull'Espulsione comminata al suo assistito nel corso di Psg Real Madrid, definendo severa la decisione dell'arbitro Felix Brych(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:19:00 GMT)

Espulsione Verratti/ Psg Real Madrid - Raiola : decisione severa - a Cristiano Ronaldo è stato perdonato tutto : Mino Raiola, procuratore di Marco Verratti, è tornato sull'Espulsione comminata al suo assistito nel corso di Psg Real Madrid, definendo severa la decisione dell'arbitro Felix Brych(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:40:00 GMT)

PSG - nuovo flop Champions League/ Il Real e Cristiano Ronaldo sono altra cosa : 400 milioni non bastano : PSG, nuovo flop Champions League, il Real e Cristiano Ronaldo sono altra cosa: 400 milioni non bastano. Nuova debacle parigina, che lascia l’Europa che conta agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:05:00 GMT)

DIRETTA/ Psg-Real Madrid - risultato live 0-1 - streaming video e tv : Cristiano Ronaldo inguaia i transalpini : DIRETTA Psg-Real Madrid, info streaming video e tv: al Parco dei Principi i transalpini proveranno a ribaltare l'1-3 dell'andata al Bernabeu.

Gol Cristiano Ronaldo - il Real Madrid ipoteca la qualificazione contro il Psg [VIDEO] : Gol Cristiano Ronaldo – Si sta giocando la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo Psg e Real Madrid ed importanti indicazioni. Poco prima del match brividi per il difensore della Fiorentina Astori, morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, momenti commoventi. Poi parola al campo con Cristiano Ronaldo grande protagonista, il portoghese porta in vantaggio i ...

DIRETTA/ Psg-Real Madrid (risultato live 0-1) streaming video e tv : Cristiano Ronaldo inguaia i transalpini : DIRETTA Psg-Real Madrid: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma al Parco dei Principi.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:51:00 GMT)

Cristiano Ronaldo e la fake news sul suo infortunio : “Cristiano Ronaldo fuori per due settimane”, ma è tutto falso. Una delle più classiche fake news ha colpito oggi il fenomeno del Real Madrid, con i tifosi dei blancos che già tremavano in vista della gara col Psg. Il profilo Twitter di Marca ha infatti lanciato la bomba, “affaticamento muscolare per Cristiano Ronaldo e due settimane di stop”, ma il Real Madrid ha smentito questa voce e confermato che il calciatore sarà ...

Real Madrid - il figlio di Cristiano Ronaldo imita il papà : 'Sarò come te' : Per tanti un padre è un esempio, un idolo. Per Cristiano Junior, il papà, non può che essere tale. "Sarò come te" avrebbe detto il bambino di 7 anni al Pallone d'Oro, come confermato da CR7 su ...

Cristiano Ronaldo o Messi? Parla Queiroz : Se fosse umano, non sarebbe riuscito a realizzare quella magia negli ultimi Mondiali , il gol nel recupero che ha deciso Argentina-Iran ai campionati del Mondo 2014, ndr, . Di solito non vado d'...