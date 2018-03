Crediti deteriorati | nuove norme Ue | ' Rischi coperti entro 2-8 anni'

Banche - otto anni per accantonare al 100% i Crediti deteriorati : otto anni per accantonare al 100% i crediti deteriorati garantiti, due anni per quelli non garantiti. Mercoledì 14 marzo la Commissione Ue renderà noto il nuovo quadro normativo per gestire le ...

Sui Crediti deteriorati l'ipotesi "fai da te" : 'Il cambio del ministro dell'Economia non cambia il nostro piano: è chiaro che poi ci sarà un nuovo interlocutore con il quale dialogheremo', ha detto Morelli. Quanto a un'eventuale aggregazione di ...

Bper avvia processo di cartolarizzazione dei Crediti deteriorati : Bper Banca ha avviato le attività per la realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di sofferenze , con eventuale utilizzo di garanzia dello Stato , Gacs, per la componente senior con rating ...

Bruxelles sfida Francoforte sui Crediti bancari deteriorati : caos sui nuovi criteri per la rettifica dei crediti deteriorati, ovvero sui tempi e sulle modalità di smaltimento dei famigerati non performing loans , Npl, . Un tema molto caldo per l'Italia su cui ...

Padoan firma decreto cessione a Sga dei Crediti deteriorati delle banche venete : ... entrambe in liquidazione coatta amministrativa" rivelano in una nota dal Ministero dell'Economia . "I crediti cedibili sono quelli classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione ...

"I Crediti deteriorati sono in forte calo Venderli più in fretta sarebbe rischioso" : Panetta , Bankitalia, : per le banche italiane benefici notevoli dal consolidamento «Il tema non è se affrontare il tema di un alto livello di crediti deteriorati , Npl, delle banche ma come farlo», ...

BCE - nel terzo trimestre calano attivi e Crediti deteriorati : Teleborsa, - Nel terzo trimestre del 2017 , calano sia gli attivi e sia i crediti deteriorati delle banche dell'Unione Europea. E' quanto rivela la BCE che ha monitorato un campione di 335 gruppi ...

Crediti deteriorati - Nouy morbida : "La Bce valuterà caso per caso" : Un nuovo addendum per le banche arriverà a metà marzo E la sua vice attacca Bankitalia: 'Favole sui derivati' Salvare le forme, cambiare la sostanza. La nuova versione dell'Addendum su come e quando ...

Intesa Sanpaolo converte le risparmio. Nel piano dimezza i Crediti deteriorati al 2021 : MILANO - In una giornata tremenda per i mercati , in cui nessun banchiere vorrebbe tenere a battesimo il nuovo piano industriale, Intesa Sanpaolo reagisce tutto sommato positivamente in Piazza Affari ...