Cottarelli | “Io premier? Quando l’ho letto ho riso | è come se l’Inter mi mettesse al

(Di martedì 13 marzo 2018) “Io di proposte ne feciero a Palazzo Chigi, ma sono tutte proposte di lungo periodo. Oggi la politica mi pare che abbia invece tempi più brevi. Prima delle elezioni confermo che Berlusconi mi ha contattatoho detto più volte alla stampa, però dopo il voto non mi ha telefonato nessuno. E non credo mi telefoneranno”. Così l’economista Carloha risposto ai cronisti a margine della presentazione del suo libro “I sette peccati capitali dell’economia italiana”. “hoho: èse l’Inter mida un giorno all’altro al posto di Icardi: non penso accadrà” ha aggiunto.” Per il resto in campagna erale abbiamo visto promettere molte cose che però tengono poco conto dei nostri malandati conti pubblici e del deficit alto che abbiamo. L’Italia cresce e non ci ...