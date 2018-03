agi

: #Innovazione 'Così #Youtube riesce a radicalizzare le nostre idee politiche' - Agenzia_Italia : #Innovazione 'Così #Youtube riesce a radicalizzare le nostre idee politiche' -

(Di martedì 13 marzo 2018) “YouTube potrebbe essere uno dei più potenti strumenti di radicalizzazione del 21esimo secolo”. La tesi, proposta in un articolo del New York Times, è di Zeynep Tufekci, professoressa alla School of Information and Library Science della University of North Carolina. Detta così sembra grossa, anche perché la piattaforma video di Google sta provando a mettere una pezza alla viralità di contenuti proibiti impiegando intelligenza artificiale e sempre più personale umano. In realtà, la tesi di Tufekci e gli sforzi di YouTube non sarebbero in contraddizione: si può favorire la radicalizzazione anche proponendo video che rispettino le regole. Ma andiamo con ordine. Da Trump alla dieta vegana Nel 2016, mentre cercava video su Donald Trump per un suo articolo, la professoressa spiega di aver notato qualcosa: dopo i primi clic, ...