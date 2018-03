Così non va in radio il nuovo singolo di Shard

Napoli - Sarri : "Perso Così poche volte che non siamo abituati a dover reagire" : "Abbiamo perso così poche volte che non siamo abituati a dover reagire". Maurizio Sarri ha commentato con il sorriso dopo Inter-Napoli il dato che gli è stato sottoposto di una squadra, quella azzurra,...

"Ha strangolato mio figlio Gabriel e deve pagare. Ma lasciatela in pace - non abbiate rabbia. Io e pesciolino non siamo Così" : Ha scioccato tutto un paese la drammatica vicenda del piccolo Gabriel Cruz, 8 anni, scomparso 12 giorni fa a Almeria nel sud della Spagna, il cui cadavere è stato ritrovato nel baule dell'auto della compagna del padre la dominicana Ana Julia Quezada, 43 anni, ritenuta la presunta assassina.Il bimbo, ha rivelato oggi l'autopsia, è stato strangolato il giorno stesso della scomparsa. La donna, da giorni principale sospetta per la ...

“Non sarà bianco ma Così” : Meghan Markle - spifferata sull’abito da sposa. A poco dal royal wedding e dopo mesi di congetture - la bomba arriva direttamente da Palazzo : “Ecco chi lo disegna” : Tra i tanti quesiti, la maggior parte senza risposta certa, sul matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry, uno su tutti toglie il sonno a chi ha fatto già partire il conto alla rovescia al 19 maggio: chi vestirà la sposa? Dal giorno dell’annuncio del fidanzamento ufficiale, ci si è soffermati quotidianamente sulle scelte di look dell’ex attrice, nel tentativo di capire, quindi scremare, gli stilisti a lei più congeniali. ...

Totti non si smentisce mai : Così beffa il portiere sul campo di calcetto. La firma del capitano è inconfondibile : Francesco Totti è tornato sul campo, non su quello della Serie A, ma su quello di calcetto in occasione di una partita organizzata dal Circolo Canottieri Aniene a Roma. L’ex capitano della Roma ha beffato il portiere con il classico cucchiaio L'articolo Totti non si smentisce mai: così beffa il portiere sul campo di calcetto. La firma del capitano è inconfondibile proviene da Il Fatto Quotidiano.

“A guardarti Così…”. Orrore dal ginecologo : entra per una visita e succede l’assurdo. Di fronte alla bella ragazza il medico non riesce proprio a contenersi - in un crescendo da incubo finito in questo modo : Doveva essere una semplice visita dal ginecologo, un momento che tante donne affrontano regolarmente nel corso della loro vita. E invece all’improvviso ecco che quei minuti chiusi nello studio insieme al presunto professionista si sono trasformati in un vero e proprio incubo. Momenti in cui si sono alternati allusioni e battutine a sfondo sessuale con tanto di un bacio sulla guancia definito “viscido” dalla diretta ...

Nazionale - Ancelotti 'Panchina azzurra Non è poi Così lontana' : Mi auguro - ha detto Ancelotti - che questo sport possa essere vissuto nella maniera più serena possibile'. Tags Argomenti: Calcio Serie A Nazionale Nazionale italia Protagonisti: carlo Ancelotti © ...

Trump ammette : «La vita di Melania non è Così semplice» (ma Stormy Daniels non c’entra) : Donald Trump ha ammesso che la vita di sua moglie (Melania Trump) «non è così facile» come si potrebbe pensare, ma l’ha dichiarato riferendosi al suo ruolo di first lady nel combattere l’epidemia di oppioidi, e tralasciando il motivo principale per il quale il loro matrimonio starebbe attraversando una fase molto tesa. «È una grande first lady, è fantastica» ha dichiarato il 45esimo presidente americano durante un convegno in ...

Belve - Adriana Faranda ospite su Nove : “Non ci aspettavamo che la scorta di Moro fosse Così impreparata” : Adriana Faranda, ospite di Belve, mercoledì 14 marzo alle 23.30 su Nove racconta a Francesca Fagnani come andò, la mattina del 16 marzo 1978, quando, un nucleo armato delle Brigate rosse, bloccò l’auto che trasportava Aldo Moro. In pochi minuti, i brigatisti uccisero i due carabinieri a bordo dell’auto di Moro, i tre poliziotti che viaggiavano sull’auto di scorta e sequestrarono il presidente della Democrazia cristiana. ...

Ancelotti sibillino : "Io ct Italia? Non è un'ipotesi Così lontana" : A microfoni di Radio Anch'io Sport Ancelotti ha commentato così le voci che lo vogliono sulla panchina dell' Italia : 'Io ct della Nazionale? No, non è un'ipotesi lontana, Costacurta mi conosce bene ...

Ancelotti apre all'Italia : 'Ipotesi non Così lontana - ho un solo dubbio' : Carlo Ancelotti , ex tecnico di Juve, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco , parla del suo futuro a Radio Anch'Io Lo Sport : 'Quello che deciderò ancora non lo so, l'anno sabbatico ad ogni modo sta andando bene. Sto guardando partite, osservando campionati. Non ci sono sostanziali novità dal punto di vista tattico, ...

L'ultimo libro di Giampaolo Pansa è dedicato ad Aldo Gastaldi "Bisagno", eroe bianco della Resistenza. Ma stavolta sul grande comandante è meglio leggere altro. ALBERTO LEONI

Elezioni - Emiliano : “Calenda nel Pd? Uno Così non lo voglio vicino. Renzi fa suo partito? Non credo che lo seguiranno” : “Calenda neo-iscritto nel Pd? Questo signore viene da Monti, poi ha votato per la lista Bonino e dopo improvvisamente ha deciso di iscriversi nel Pd, cominciando a dire “noi”. Tutto questo in una giornata. Uno così io non lo voglio vicino”. Sono le parole pronunciate a Faccia a Faccia (La7) dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che aggiunge: “Non è vero che io lo odio. Ho misurato Calenda sulla ...

Franca Leosini : "Vi racconto l'inferno di Avetrana. Ho incontrato Sabrina e Cosima - la notte non ho chiuso occhio" : "Dopo aver conosciuto la Misseri e la Serrano non ho chiuso occhio. La verità è che il callo non lo fai mai". Frana Leosini torna in tv con il suo Storie Maledette e riparte dal delitto di Avetrana. La conduttrice a incontrato in carcere Sabrina e Cosima, condannate all'ergastolo per l'omicidio di Sarah Scazzi. In diverse interviste, Leosini ha raccontato come si è preparata a quell'appuntamento, uno studio lungo e attento, ...