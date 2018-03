Così i cybercriminali sfruttano le nostre telecamere di casa per sapere tutto di noi

agi

(Di martedì 13 marzo 2018) Il loro occhio osserva costantemente e possono registrare cosa facciamo, anche nell’intimità dinostra. Le videocamere smart, spesso usate come baby monitor o per la videosorveglianza, potrebbero facilmente essere accessibili ai cyber criminali, consentendo loro di disattivarle o di osservare le immagini trasmesse. Arma contro i malintenzionati che può facilmente diventare a sua volta una minaccia e un aiuto concreto alle attività criminali. La denuncia arriva dai ricercatori di Kaspersky Lab, che hanno individuato delle vulnerabilità in alcune videocamere dell’azienda sud-coreana Hanwha Techwin dotate di collegamento cloud. “Il problema degli attuali dispositivi IoT (Internet delle cose, ndr) è che sia i clienti sia i venditori pensano erroneamente che, installando il dispositivo nel proprio network e separandolo da ...