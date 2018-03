Così i cybercriminali sfruttano le nostre telecamere di casa per sapere tutto di noi : Il loro occhio osserva costantemente e possono registrare cosa facciamo, anche nell’intimità di casa nostra. Le videocamere smart, spesso usate come baby monitor o per la videosorveglianza, potrebbero facilmente essere accessibili ai cyber criminali, consentendo loro di disattivarle o di osservare le immagini trasmesse. Arma contro i malintenzionati che può facilmente diventare a sua volta una minaccia e un aiuto concreto ...