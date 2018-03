Cosa sono e come funzionano le pensioni ' di scorta' Una guida ai Pepp

Formula 1 - Vettel : 'Sono fiducioso - ognuno sta sacrificando qualCosa per arrivare al successo' : Il rivale designato di Vettel resta Lewis Hamilton ; il tedesco spiega così la rivalità col Campione del Mondo in carica: ' Ha vinto quattro titoli ed è quindi uno dei migliori nella storia del ...

Cosa sono gli agenti nervini : sono composti chimici altamente tossici, che nel corso del Novecento sono stati usati anche come armi chimiche The post Cosa sono gli agenti nervini appeared first on Il Post.

“Com’ero - come sono : colpa dei medici”. Il dramma di Magdalena. Ha 31 anni - un marito e due splendidi bambini. Scopre di essere incinta ed è al settimo cielo. Poi la sventura : corre in ospedale ma nessuno capisce Cosa sta accadendo al suo corpo : “Era così banale…”. Un calvario assurdo : Magdalena Malec è una giovane madre britannica di 31 anni. La donna viveva a Luton, nel Bedfordshire, con il merito Roberta e i suoi bimbi Paulina di 9 anni e Severin di 7. Una vita serena senza intoppi e quando nel 2014 ha saputo di essere incinta del suo terzo bebè era molto felice. Poi la bruttissima sorpresa, dopo poche settimane ha perso il suo bambino a causa di un aborto spontaneo. Dopo questo fatto però ha continuato ad avere ...

Milan - le visite di Reina sono un problema : ecco Cosa è successo Video : Il Milan sta continuando la sua rincorsa [Video] per cercare di centrare il quarto posto in campionato, che gli garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza rossonera si sta, però, gia' preparando alla prossima stagione con degli inaspettati colpi a parametro zero. Nella giornata di ieri, infatti, è stato formalizzato il secondo colpo di mercato dei rossoneri con Pepe Reina che ha svolto le visite ...

Milan - le visite di Reina sono un problema : ecco Cosa è successo : Il Milan sta continuando la sua rincorsa per cercare di centrare il quarto posto in campionato, che gli garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza rossonera si sta, però, già preparando alla prossima stagione con degli inaspettati colpi a parametro zero. Nella giornata di ieri, infatti, è stato formalizzato il secondo colpo di mercato dei rossoneri con Pepe Reina che ha svolto le visite mediche. Milan-Reina: una ...

Cosa sono i Pepp : i prodotti pensionistici paneuropei : Il 2018 sarà un anno di grandi novità per l'Unione Europea. Tra le tante idee in cantiere, prenderanno piede i Pepp (Pan European Personal Pension) i prodotti pensionistici paneuropei, la cui...

Nella pineta della Feniglia sono arrivati i lupi? Cosa sappiamo finora : Qualche avvistamento c’era stato già l’anno scorso, inverno 2016, ma portercolesi e orbetellani avevano archiviato la Cosa come leggenda di paese. Ma ora è ufficiale: in Feniglia ci sono i lupi, sembra un piccolo branco, sceso dal Monte Amiata (i lupi possono percorrere anche 50 chilometri in una notte) o uscito dalla vicina riserva naturale dell’Uccellina. Forse attratti dalla fauna selvatica della pineta ...

Alcune persone nascono con forellini sulle orecchie : ecco perché e Cosa sono : Una piccolissima percentuale di persone nasce con dei forellini, dei buchini quasi invisibili, poco al di sopra delle orecchie: queste persone fanno parte di un ridotto segmento della popolazione nato con quello che viene definito “seno preauricolare“. Nel Regno Unito è presente nell’1% della popolazione, mentre negli Stati Uniti la percentuale è inferiore. In Asia e Africa ne è affetto il 4-10% della ...

“Sono Maddie McCann”. La dichiarazione choc di una ragazza inglese. Stessi occhi - stessi tratti particolari : una somiglianza impressionante con la bimba scomparsa in Portogallo nel 2007. Pubblica sul web le foto e poi quelle parole : “Non so più Cosa fare di me stessa” : Una notizia che rapidamente sta facendo il giro del mondo e che getta una nuova luce sul caso di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa in Portogallo e di cui si sono perse le tracce. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun una giovane studentessa universitaria ha Pubblicato alcune foto su Twitter asserendo di essere lei la bimba che si è volatilizzata quella lontana notte del 2007. La ragazza si chiama Harriet Brookes e ha ...

Perturbatori endocrini - Cosa sono e in che modo possono danneggiare la salute : Il nostro corpo è una macchina perfetta. E come per una qualsiasi macchina dove ogni singolo ingranaggio lavora in funzione degli altri, nel nostro corpo ogni organo, ogni cellula agisce per rendere questa macchina totalmente efficiente. In questo processo il sistema endocrino gioca un ruolo fondamentale. Ma andiamo per gradi. Cos’è, esattamente il sistema endocrino? Altro non è che la rete ormonale del nostro organismo che regola la ...

Caso Skripal - Cosa sono e come funzionano i gas nervini : Prima il coreano Kim Jong-un, ora l'agente russo Skripal: scienza e storia di una nuova arma dei servizi segreti: i gas nervini

Caso Skripal - Cosa sono e come funzionano i gas nervini : Nel mondo dello spionaggio non esiste il perdono. Lo sa l’ex-agente segreto Sergei Skripal, che lavorò in Russia per conto dell’MI6 britannico (i servizi segreti in cui lavorava James Bond, per intenderci), ed è tuttora ricoverato in condizioni critiche, assieme alla figlia, dopo essere stato attaccato con del gas nervino a Salisbury. Non è il primo attacco di questo tipo. Il 13 febbraio 2017 Kim Jong-nam, fratellastro del dittatore nordcoreano ...

Bava di Lumaca - proprietà e a Cosa serve : ecco perché gli allevamenti sono in crescita : Nessuno avrebbe mai pensato ed immaginato che una sostanza come la Bava di Lumaca potesse essere benefica per l’uomo, né tanto meno che si potessero creare creme ed unguenti venduti appositamente come medicinali erboristici o prodotti cosmetici a base della sostanza medesima. Ed invece la stranezza della vita coinvolge i campi più disparati, ed una cosa che non è mai stata certo il massimo dell’attrazione, si trasforma in una sorta ...

“Quei due in auto….’’. Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Gli ex naufraghi - entrambi tornati in Italia dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi - sono sempre più vicini. E le voci corrono. Cosa si è saputo sull’atteso primo appuntamento : Ci siamo: sta per succedere quello che in tanti aspettano da tempo. E cioè? E cioè L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Evviva. Dunque, per chi fosse rimasto indietro, in Honduras, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto era nata una bella simpatia, poi c’è stato il canna-gate e l’idillio è finito. Eva Henger, la prima eliminata del reality, ha detto che Francesco Monte avrebbe acquistato e fumato della droga mentre tutti erano ancora ...