Corte Conti | ' caduta Prodi e Spread Berlusconi risarcisca Italia'

Compravendita di senatori - la Corte dei Conti apre un fascicolo : Compravendita di senatori, la Corte dei Conti apre un fascicolo Dopo il processo penale, chiuso con la prescrizione per Silvio Berlusconi , la magistratura contabile indaga sulle conseguenze e il possibile danno per lo Stato causato dal passaggio di denaro: l’ex Cav e Sergio De Gregorio rischiano di dover pagare un ...

Corte dei Conti indaga su Silvio Caos compravendita dei senatori "Danno d'immagine allo Stato" : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un procedimento di indagine relativo alla compravendita di senatori intentata da Silvio Berlusconi a nel 2007, in particolare l’episodio relativo all’ex senatore Sergio De Gregorio. I giudici contabili mirano a chiedere all’ex premier danni d’immagine per un ammontare totale di 6 milioni di euro, che Berlusconi rischia di dover pagare di tasca propria Segui su affaritaliani.it

BERLUSCONI - COMPRAVENDITA SENATORI : INDAGA LA Corte DEI CONTI/ Pagherà per danni d'immagine e aumento spread? : BERLUSCONI, COMPRAVENDITA SENATORI: CORTE dei CONTI INDAGA sugli effetti che la presunta tangente in favore di De Gregorio ebbe sull'aumento dello spread e sul danno d'immagine per l'Italia.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 11:53:00 GMT)

