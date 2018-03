Corruzione | tangenti su lavori Siracusa-Gela | sei arresti

Corruzione : tangenti centro commerciale - indagato ex sindaco San Giuliano M. (2) : (AdnKronos) - Le indagini hanno permesso di rilevare "la Corruzione dei vertici pro-tempore del Comune di San Giuliano, sindaco, vice sindaco con assessorato ai lavori pubblici e dirigente del Settore tecnico e Sviluppo del territorio che, attraverso omissioni e illecite influenze, hanno concesso il

Corruzione : tangenti centro commerciale - indagato ex sindaco San Giuliano M. : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Gli ex vertici del Comune di San Giuliano Milanese ed alcuni imprenditori locali sono i protagonisti dell'inchiesta che ha portato la Guardia di finanza di Lodi al sequestro preventivo di oltre 17 milioni di euro, in relazione a reati che vanno dalla Corruzione alla fro

Napoli - Corruzione e tangenti per smaltire i rifiuti. L’anticipazione dell’inchiesta di Fanpage : “Rischiato in prima persona” : Anche Roberto De Luca, assessore comunale a Salerno e figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli che ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali. Il suo coinvolgimento nell’inchiesta è collegato a un video del quotidiano online Fanpage (che qui ripubblichiamo) in cui un finto imprenditore propone accordi illeciti in riferimento ad ...

Corruzione - “Longo tentò di intralciare l’inchiesta sulle tangenti di Eni in Nigeria” : Giancarlo Longo era al servizio di Giuseppe Calafiore e Piero Amara: al soldo dei due avvocati, tentava di inquinare i processi dei colleghi magistrati per favorire i loro clienti. Lo scrivono gli inquirenti nell’ordinanza di custodie emessa dalle Procure di Roma e Messina nei confronti di 15 persone, che a proposito della condotta dell’ex pm di Siracusa parlano di “mercificazione della funzione giudiziaria”. I metodi ...