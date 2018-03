Corruzione | arresti Messina | inchiesta partita da denuncia Tar

Corruzione : 6 arresti a Messina - c'è anche presidente Condotte Spa : Disposto dal gip di Messina l'arresto di 6 persone tra cui Duccio Astaldi, presidente del consiglio di gestione della Condotte Spa, impresa leader nel settore delle costruzioni, il presidente del Cda ...

Corruzione : tangenti su lavori Siracusa-Gela - sei arresti : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Sei persone, tra cui imprenditori e burocrati, sono state arrestate con l'accusa, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio e Corruzione. In manette anche Duccio Astaldi, presidente del consiglio di gestione della Condotte spa, nota impresa che

Bresciano - Corruzione : 11 gli arresti : 14.25 I Carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno eseguito 11 prdinanze di custodia cautelare nei confronti di amministratori, dipendenti pubblici e imprenditori. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di corruzione e turbativa d'asta in concorso. Coinvolto anche l'ex sindaco di Malonno (BS), Stefano Gelmi, l'unico finito in carcere. Si era dimesso lo scorso giugno dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati. Per 5 ...

Corruzione : otto arresti in Sicilia - in manette anche il sindaco di Acireale : Corruzione: otto arresti in Sicilia, in manette anche il sindaco di Acireale Corruzione: otto arresti in Sicilia, in manette anche il sindaco di Acireale Continua a leggere L'articolo Corruzione: otto arresti in Sicilia, in manette anche il sindaco di Acireale sembra essere il primo su NewsGo.

Corruzione : otto arresti in Sicilia - anche il sindaco del centrosinistra di Acireale : L'operazione della Gdf, denominata "Sibilla" e iniziata nel 2017, ha portato alla luce 4 diversi episodi di Corruzione e turbativa d'asta nella gestione della cosa pubblica. In uno risulta coinvolto ...

Acireale - 8 arresti per Corruzione e turbativa d'asta : c'è pure il sindaco : All'alba l'operazione della Guardia di finanza disposta dalla procura distrettuale antimafia di Catania. Indagate altre 7 persone - Un bltiz all'alba della Guardia di finanza di Catania all'arresto di ...

Corruzione : otto arresti in Sicilia - in manette anche il sindaco di Acireale : Corruzione: otto arresti in Sicilia, in manette anche il sindaco di Acireale Il provvedimento cautelare ha portato cinque persone in carcere e tre ai domiciliari Continua a leggere L'articolo Corruzione: otto arresti in Sicilia, in manette anche il sindaco di Acireale sembra essere il primo su NewsGo.

Catania - otto arresti per Corruzione : c'è anche il sindaco di Acireale : otto persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Catania per corruzione e turbativa d'asta a conclusione di indagini sui comuni di Acireale e Malvagna , Messina, . Tra i destinatari del ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Corruzione - 8 arresti in Sicilia. Anche sindaco di Acireale - 23 febbraio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: l'Europa è spaventata per il rischio delle elezioni italiane. Irricevibile il ricorso di Milano contro Amsterdam.

Catania - otto arresti per Corruzione : c'è anche il sindaco di Acireale : otto persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Catania per corruzione e turbativa d'asta a conclusione di indagini sui Comuni di Acireale e Malvagna , Messina, . Tra i destinatari del ...

Corruzione : 8 arresti - anche sindaco di Acireale : Otto persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Catania per Corruzione e turbativa d'asta a conclusione di indagini sui Comuni di Acireale e Malvagna , Messina, . Tra i destinatari del ...

Corruzione e turbativa d'asta - otto arresti : coinvolto anche il sindaco di Acireale : La Guardia di finanza di Catania sin dalle prime ore di venerdì ha eseguito una serie di arresti nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica. Gli arresti riguardano otto...

Corruzione : 8 arresti Gdf in due Comuni : ANSA, - CATANIA, 23 FEB - Otto persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Catania per Corruzione e turbativa d'asta a conclusione di indagini sui Comuni di Acireale e Malvagna , Messina, ...

Corruzione e turbativa d'asta - 8 arresti. In manette il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo : ?Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura distrettuale di Catania: cinque in carcere e tre ai domiciliari