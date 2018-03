Constance Aiyana | la nuova meta esclusiva di Constance Hotels & Resorts sull’Isola di

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Il piacere della scoperta, di meravigliarsi di fronte a una foresta vergine o all’alternarsi della marea, l’incanto di scorgere infinite sfumature di blu che neanche il più abile dei pittori saprebbe riprodurre, la dolce sensazione della brezza marina che accarezza il volto mentre il sole si tuffa nell’Oceano Indiano: tutto questo e molto di più è Pemba, l’isola verde nell’arcipelago di Zanzibar, la casa del nuovo. Il gruppoandha scelto questo luogo ancestrale sull’antica via delle spezie non battuto dal turismo di massa, per accogliere le 30 esclusive ville del suo ultimo gioiello d’ospitalità. La filosofia del gruppo, True by Nature, qui trova la sua massima espressione, nel cuore dell’Africa vera, che mostra il suo volto più autentico fatto di colori vibranti, stellate senza pari, sorrisi genuini e persone gentili. Nel pieno rispetto ...