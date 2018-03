: Via alle #trivelle nell'Adriatico, il Consiglio di Stato boccia i ricorsi delle Regioni - Agenzia_Ansa : Via alle #trivelle nell'Adriatico, il Consiglio di Stato boccia i ricorsi delle Regioni - HuffPostItalia : Bocciati i ricorsi sulle trivelle. Il Consiglio di Stato riapre la caccia al gas al largo della costa adriatica - fattoquotidiano : Via libera alle trivelle in un’area di 30mila metri quadrati, nel mare Adriatico. Il Consiglio di Stato ha rimosso… -

Ildi, respingendo i ricorsi contro il ministero dell'Ambiente e la società Spectrum Geo Lfd, dà di fatto il via libera alle attività di trivellazione nelle acque dell', al largo delle coste tra Emilia-Romagna e Puglia. Tre sentenze,2 sui ricorsi della Regione Abruzzo appoggiati dalla Puglia, uno della Provincia di Teramo con comuni costieri abruzzesi: in parte infondati e in parte inammissibili i ricorsi. La trivellazione serve a cercare gas e idrocarburi su 30mila mq di fondale.(Di martedì 13 marzo 2018)