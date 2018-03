Consiglio di Stato boccia i ricorsi contro le trivelle | ok ricerche gas nell' Adriatico

C'è il via libera alle trivelle in Adriatico : il Consiglio di Stato boccia i ricorsi : Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo: "E' pura follia". M5S: "Adriatico diventerà gruviera". Protesta anche Legambiente

Consiglio di Stato dice sì a trivelle nell'Adriatico - ricorsi bocciati - : Respinti i ricorsi presentati dalla Regione Abruzzo con l'appoggio della Puglia: via libera alle attività di trivellazione per la ricerca di gas al largo della costa adriatica. Consentito il metodo ...

Consiglio di Stato dice sì a trivelle nell'Adriatico - ricorsi bocciati : Consiglio di Stato dice sì a trivelle nell'Adriatico, ricorsi bocciati Respinti i ricorsi presentati dalla Regione Abruzzo con l'appoggio della Puglia: via libera alle attività di trivellazione per la ricerca di gas al largo della costa adriatica. Consentito il metodo dell'air gun, che secondo alcuni sarebbe dannoso per ...

Petrolio : Ciambetti (Veneto) - sblocco Consiglio di Stato per ricerche lascia perplessi : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - “Eravamo stati facili profeti e del resto la lobby petrolifera è una potenza. lascia una sensazione amara la notizia del pronunciamento negativo del Consiglio di Stato sui ricorsi di Abruzzo e Puglia che avevano chiesto l’annullamento del parere di compatibilità ambien

Petrolio : Ciambetti (Veneto) - sblocco Consiglio di Stato per ricerche lascia perplessi : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) – ‘Eravamo stati facili profeti e del resto la lobby petrolifera è una potenza. lascia una sensazione amara la notizia del pronunciamento negativo del Consiglio di Stato sui ricorsi di Abruzzo e Puglia che avevano chiesto l’annullamento del parere di compatibilità ambientale rilasciato dal Ministero per l’Ambiente sulle ricerche petrolifere in Adriatico”. Roberto Ciambetti, presidente ...

TRIVELLE - Consiglio DI STATO BOCCIA RICORSO PUGLIA E ABRUZZO/ Caccia al petrolio : ambientalisti all'attacco : TRIVELLE, via libera a nuove piattaforme in Adriatico. CONSIGLIO di STATO BOCCIA RICORSO di PUGLIA e ABRUZZO. Le società petrolifere possono continuare ricerche con la tecnica dell'air gun(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:22:00 GMT)

Trivelle - via libera a nuove piattaforme in Adriatico/ Consiglio di Stato boccia ricorso di Puglia e Abruzzo : Trivelle, via libera a nuove piattaforme in Adriatico. Consiglio di Stato boccia ricorso di Puglia e Abruzzo. Le società petrolifere possono continuare ricerche con la tecnica dell'air gun(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:12:00 GMT)

Consiglio Stato : sì a trivelle Adriatico : 16.46 Il Consiglio di Stato, respingendo i ricorsi contro il ministero dell'Ambiente e la società Spectrum Geo Lfd, dà di fatto il via libera alle attività di trivellazione nelle acque dell' Adriatico, al largo delle coste tra Emilia-Romagna e Puglia. Tre sentenze,2 sui ricorsi della Regione Abruzzo appoggiati dalla Puglia, uno della Provincia di Teramo con comuni costieri abruzzesi: in parte infondati e in parte inammissibili i ricorsi. La ...

Via libera alle trivelle nell'Adriatico : il Consiglio di Stato boccia i ricorsi : La minaccia delle trivelle incombe sul mar Adriatico. Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati dalla Regione Abruzzo contro il ministero dell'Ambiente e la società...

Bocciati i ricorsi sulle trivelle. Il Consiglio di Stato riapre la caccia al gas al largo della costa adriatica : Il Consiglio di Stato, respingendo i ricorsi presentati dalla Regione Abruzzo contro il ministero dell'Ambiente e la società Spectrum Geo Lfd, ha di fatto dato il via libera alle attività di trivellazione, cioè di prospezione e ricerca di gas al largo della costa adriatica, dall'Emilia Romagna fino alla Puglia.Le decisioni, anticipata dal Nuovo Quotidiano di Puglia, sono contenute in una serie di sentenze pubblicate tra il ...

Trivelle - via libera del Consiglio di Stato : “Ok i permessi di ricerca di gas nel mare Adriatico dall’Emilia Romagna alla Puglia” : Via libera alle Trivelle in un’area di 30mila metri quadrati, nel mare Adriatico. Il Consiglio di Stato ha rimosso l’ultimo ostacolo alle attività della compagnia inglese Spectrum Geo. I giudici amministrativi, infatti, hanno rigettato i ricorsi presentati in appello dall’Abruzzo, dalla Puglia e dagli Enti locali contro il decreto Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo a due permessi di ricerca di gas e petrolio rilasciati alla ...

Professioni : Fei - bene Consiglio Stato - no soppressione erborista : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Esprimo grande soddisfazione per il parere emesso dal Consiglio di Stato mercoledì 28 febbraio sullo schema di decreto legislativo in materia di piante officinali che premia le nostre richieste e va nella direzione della sopravvivenza della figura professionale dell’erborista e della tutela della salute dei consumatori”. E’ il commento del presidente della Federazione Erboristi Italiani ...

Milano : bonifica de ‘La Goccia’ - Consiglio Stato dà ragione a Comune : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Si chiude a favore dell’amministrazione comunale di Milano il lungo iter giudiziario riguardante la bonifica dell’area della Bovisa denominata ‘La Goccia’. Il Consiglio di Stato, che nel luglio del 2016 aveva concesso la sospensiva dei lavori richiesta dal Comitato La G

Anatra zoppa al comune di Avezzano - Consiglio di Stato conferma sentenza Tar : L'Aquila - Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar dell'Aquila ribaltando definitivamente i numeri del Consiglio comunale di Avezzano, assegnando all'opposizione 13 seggi e solo 9 seggi alla maggioranza Un duro colpo per l’amministrazione guidata dal sindaco Gabriele De Angelis che dovrà decidere quale strada percorrere per il futuro amministrativo della città. Esulta l'ex sindaco Gianni Di Pangrazio ...