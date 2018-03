Concorso dirigenti scolastici | Tar Lazio apre ai docenti precari

Concorso dirigenti scolastici - oggi in Gazzetta il calendario della prova preselettiva : Si svolgerà probabilmente nel mese di aprile la prova preselettiva del Concorso Dirigenti scolastici, la data esatta sarà comunicata con l’avviso sulla Gazzetta ufficiale di oggi, assieme alla data di pubblicazione della banca dati.(Scarica il bando) Come si svolgerà la prova preselettiva del Concorso Dirigenti scolastici? Ricordiamo che la prova di preselezione del Concorso Dirigenti scolastici sarà indetta nel caso in cui il numero di ...

Concorso dirigenti scolastici - Tar del Lazio : i precari hanno pieno diritto a partecipare : I docenti precari con cinque anni di servizio svolto hanno pieno diritto a partecipare al Concorso per diventare dirigente scolastico. Lo ha confermato il Tar del Lazio , attraverso un doppio decreto ...

Dirigenti comunali a termine - 'serve un Concorso - non spetta al sindaco la selezione' : Logica vorrebbe che, dimettendosi lei, si assumesse uno dei due altri migliori, rispettando il principio dell'economia degli atti che dovrebbe regolare la pubblica amministrazione. Si fa invece un'...

Agenzia Entrate - selezione interna per salvare i dirigenti dichiarati illegittimi dalla Consulta. “Dribblato il Concorso” : Altro che concorso. Largo alla stabilizzazione con un semplice interpello e “eventuale colloquio”. Continua la saga dei dirigenti delle agenzie fiscali le cui nomine, nel 2015, sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale perché avevano ottenuto l’incarico senza averne i titoli. A dicembre nella legge di Bilancio era spuntato un emendamento che apriva la strada a un concorso ad hoc, ma la norma era scritta in ...

Concorso dirigenti Scolastici - la normativa da studiare : In attesa di sapere data e luogo della prova preselettiva del Concorso Dirigenti Scolastici, continuiamo nel nostro viaggio sugli argomenti che saranno oggetto delle prove: dopo l’organizzazione degli ambienti di apprendimento, oggi passiamo in rassegna la normativa relativa al sistema educativo. La legge 107/2015 indica numerose deleghe al governo per il riordino del sistema scolastico al fine di provvedere al riordino, alla ...

Concorso dirigenti Scolastici - cosa sapere sugli ambienti di apprendimento : L’organizzazione degli ambienti di apprendimento rappresenta sempre più una competenza indispensabile per il mondo scolastico, è stata oggetto del programma di selezione dei recenti concorsi a cattedra ed è un tema importante tra gli argomenti selezionati dal bando del Concorso Dirigenti Scolastici. Ma cosa significa esattamente? Ampiamente usata nel lessico pedagogico-educativo, l’’espressione “ambiente di apprendimento” oggi ...

Concorso dirigenti Scolastici - le materie da studiare : Con l’avvio alla procedura del Concorso Dirigenti Scolastici per la selezione di 2.425 posti (GU n.90 del 24 novembre 2017) si intensifica il lavoro di preparazione e aggiornamento dei docenti che hanno presentato la candidatura. Il corso-Concorso, com’é noto, si articola in tre fasi: prova preselettiva che sicuramente verrà organizzata per il numero già cospicuo di candidature; Concorso (consistente in una prova orale e una scritta, per ...

Concorso dirigenti Scolastici 2018 : 35mila domande presentate - tutti i dati : Comunicato Stampa Miur – Si sono concluse oggi, alle ore 14:00, con 39.264 domande presentate, di cui 35.044 effettivamente inoltrate, le iscrizioni al Concorso per Dirigenti Scolastici bandito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca lo scorso novembre. Si tratta del primo Concorso per l’assunzione di Dirigenti Scolastici dopo oltre sei anni: l’ultimo risale al 2011. […] L'articolo Concorso Dirigenti Scolastici ...

Concorso dirigenti Scolastici 2018/ Scaduto il termine per presentare le domande : la situazione in Lombardia : Concorso Dirigenti Scolastici 2018: oggi scadono le domande per la prova pre-selettiva. Saranno circa 30.000 i candidati, che dovranno essere subito scremati fino a 7275(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 18:32:00 GMT)