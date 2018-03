Concerto del Primo Maggio | ecco tutti gli artisti dell’edizione 2018

Giusy Ferreri al Concerto del 1° maggio a Capannori (Lucca) - annunciato il cast completo : Giusy Ferreri al concerto del 1° maggio a Capannori (Lucca): lo conferma in via ufficiale il sindaco della città, Luca Menesini. Con un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco Luca Menesini svela gli artisti che si esibiranno a Capannori per il concerto del 1° maggio 2018. In Piazza grande spazio sarà riservato, come ogni anno, alla musica attraverso le esibizioni di alcuni artisti italiani. Tra questi, ci sarà Giusy Ferreri, neo mamma ...

Jovanotti - ecco chi sono i promessi sposi del Concerto di Rimini / VIDEO : Urbino, 10 marzo 2018 - Li hanno cercati per giorni in tutta Italia , il web si è scatenato. Mattia Levante e Martina Micheli sono i giovani innamorati che il 6 marzo scorso sono stati protagonisti di ...

Levante nel teatro delle meraviglie : la recensione del Concerto a Roma : "Mi si legge in fronte il caos che ho dentro", sussurra la cantautrice , mentre la porta comincia ad aprirsi, come per invitare gli spettatori ad entrare ancora una volta nel suo mondo, nel suo caos: ...

Un Concerto di Gue Pequeno al Forum di Assago nel 2019 : prezzi e biglietti in prevendita su Ticketone - dopo i sold out del Gentleman Tour : Annunciato il concerto evento di Gue Pequeno al Forum di Assago nel 2019: il rapper milanese si esibirà nel palazzetto dello sport il prossimo anno! dopo lo straordinario successo di Gentleman e del Tour nei club italiani, arrivata a sorpresa l'annuncio di una nuova data di Gue Pequeno, in programma al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Il concerto si terrà il 16 marzo 2019, in quella che al momento pare essere l'unica data per il prossimo ...

8 marzo - Concerto della nota vocalist - Flo - Floriana Cangiano - - Bari : Nel febbraio 2016 veste i panni di Eleonora De Fonseca Pimentel al Teatro Mercadante nell'"Inizio" di Donna Lionora, primo di tre spettacoli in forma di trittico sulla vita della scrittrice e ...

Modica sarà presente a Torino al Concerto del Conservatorio Verdi : Agimus e Club Inner Wheel Ragusa Contea di Modica rappresenteranno la città di Modica all'appuntamento con la musica in programma il 10 marzo

In blues we trust : la recensione del Concerto di Zucchero a Roma : ... la tournée mondiale in supporto all'ultimo album in studio del bluesman Romagnolo , circa 140 concerti in tutto il mondo tra il settembre del 2016 e l'ottobre del 2017. I musicisti che affiancano il ...

Notte Bianca dell'Unesco - sabato Concerto di Musica Sacra in Cattedrale a Monreale : Verranno anche presentati i cortometraggi vincitori del premio Migrarti Venezia 2017 : short film che affrontano con leggerezza, tra cronaca e ironia, temi difficili come immigrazione e integrazione ...

Giorgia : Marco Mengoni ospite del Concerto di Milano di “Oronero Live 2018” : Marco Mengoni ha pensato di fare una sorpresona all’amica e collega Giorgia, in questi gironi impegnata nel suo nuovo tour “Oronero Live 2018”. [arc id=”8ce40e7c-db71-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Marco sarà ospite del concerto di Giorgia in programma stasera – mercoledì 7 marzo – al Mediolanum Forum di Milano. Dai un’occhiata qui sotto a cosa ha postato su Instagram! @googlemaps mi dà 7 ore a ...

Concerto del maestro Fulci a Palazzo Ducale : Nell'ambito degli eventi organizzati dalla Provincia per giovedì , 8 marzo, , 50&Più Università, insieme al Circolo Lucca Jazz e all'Ucai, presenta il Concerto Sulle tracce del maestro . Il programma ...

Video del Concerto dei Negramaro a RTL 102.5 - un assaggio della scaletta dell’Amore che Torni Tour negli stadi : Con uno speciale appuntamento radiofonico tutto dedicato alla loro musica che si è trasformato in un vero e proprio live, lunedì 5 marzo è andato in onda il concerto dei Negramaro a RTL 102.5. Ospiti nello show della sera Suite 102.5, con Gigio D'Ambrosio, Laura Ghislandi e Andrea Conti, Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano dei Negramaro hanno tenuto uno showcase acustico ricco di canzoni proposte dal vivo in studio, raccontando tra un brano e ...

Finalborgo : Concerto straordinario del duo Giovanna Savino e Andrea Bacchetti : Prosegue la rassegna "Pomeriggi Musicali 2018" - organizzata dalla Società dei Concerti con il sostegno dell'Assessorato alla cultura di Finale Ligure - con un concerto straordinario del Duo composto ...

Ermal Meta ha annunciato il primo Concerto dell’estate 2018 : In queste ore, dai suoi profili social, Ermal Meta ha fatto un grande annuncio: ha svelato il suo primo concerto in programma la prossima estate! La data è fissata per il 5 luglio a Il centrale Live (Foro Italiaco), Roma. Una grande notizia che fa ben sperare nell’arrivo di altri show estivi! [arc id=”d6f7eb16-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Ermal attualmente è impegnatissimo nell’instore tour di “Non abbiamo ...

"La donna - leggendaria protagonista dell'opera" : Concerto narrato alla Gambarina : Il duo di recente formazione si dedica al concerto narrato esibendosi in questa formula, ma anche in lezioni concerto e spettacoli ludico-didattici, riscuotendo sempre grandi consensi di pubblico. '...