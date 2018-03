“Con te non ci dormo… levati dai piedi” Isola | è un secco ‘no’ Dopo tanti pettegolezzi

Rosa Perrotta di nuovo contro Alessia Mancini : “Con te non parlo” : L’Isola dei Famosi: nuovo scontro tra Rosa Perrotta e Alessia Mancini Rosa Perrotta e Alessia Mancini hanno discusso nuovamente in queste ultime ore. Difatti, come riportato dalle anticipazioni dell’Isola dei Famosi pubblicate poco fa sul sito ufficiale, dopo che tutti i naufraghi hanno cenato, Jonathan si è accorto che le sue esche sono finite nel pentolone. A quel punto il naufrago di origini israeliane ha chiesto spiegazioni alla ...

Spalletti “Contro” l’Inter : “tutti parlano di qualità ma qui non ce n’è molta” : E’ uno Spalletti duro dopo la gara della “sua” Inter contro il Napoli, un pareggio giusto per quello che si è visto in campo: “tutti parlano di qualità Ma qui non ce n’è molta”. Parole che sicuramente faranno discutere. L'articolo Spalletti “contro” l’Inter: “tutti parlano di qualità ma qui non ce n’è molta” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sinistra Italiana apre ai 5 Stelle : “Convergenze su punti programmatici. Ma non ci faremo fagocitare” : Un j’accuse e una ripartenza, cominciando proprio dall’apertura al Movimento 5 Stelle. “Il progetto di Liberi e Uguali va avanti, ma deve distaccarsi dall’immagine di Pd pre-renziano”, spiega Stefano Fassina a margine della direzione nazionale di Sinistra Italiana oggi a Roma. “C’è bisogno di una formazione politica che copra il vuoto a Sinistra che si è creato da quando il Pd è diventato un partito di ...

Elezioni - Viotti (Pd) : “Contrario a intesa con i 5 stelle. Renzi ci vuol far parlare dei grillini per non analizzare il 18%” : “Io sono totalmente contrario a un governo coi 5 Stelle, pure con formule tipo l’appoggio esterno. Il guaio è che Renzi agita spauracchi e ci fa parlare di questo per evitare di discutere davvero di ciò che è importante, vale a dire la sconfitta e il 18% che abbiamo preso. Una percentuale che richiede la rimozione immediata di tutto il gruppo dirigente”. Lo ha detto Daniele Viotti, europarlamentare Pd in quota Orlando, ...

FIORELLO “ConTRO” ELISA ISOARDI/ Elezioni 2018 - “Non cambierà un ca*zo! Magari la fidanzata di Salvini” : FIORELLO, Elezioni politiche 2018: lo showman siciliano ha commentato i risultati dell'ultima tornata elettorale durante la puntata de Il Rosario della sera.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 07:25:00 GMT)

CARLO CONTI - DON MATTEO 11/ “Con Nino Frassica ho anche improvvisato - ma dicevo : 'non sono all'altezza'” : CARLO CONTI, comparsa nella nuova puntata di Don MATTEO 11. Esperienza entusiasmante per il volto Rai più amato dal pubblico che confessa che per lui recitare è una delle cose più difficili.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:17:00 GMT)

“Con lui rimasi incinta - ma poi ho abortito”. Ornella Vanoni - confessione choc da Maurizio Costanzo. Ma la storica cantante non si è fermata qui e ha rivelato un altro aspetto drammatico e inedito della sua vita. Da restare a bocca aperta : È stata una delle protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo, portando all’Ariston il suo bagaglio di storia della musica italiana. Eppure Ornella Vanoni non smette di stupire e rivela ancora aspetti inediti della sua vita. È stata ospite dell’ultima puntata de “L’intervista” di Maurizio Costanzo che andrà in onda giovedì 1 marzo in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Ornella ...

Elezioni - Di Maio : “Confronto con altri candidati premier? Non saprei con chi farlo - è imbarazzante” : “Provo un certo imbarazzo nel non sapere chi siano i miei sfidanti. Non saprei con chi farli i confronti. Salvini dice di essere lui il candidato premier, così anche la Meloni e Berlusconi dice che non sarà nessuno dei due. Renzi ha smesso di dire che sarebbe stato lui il candidato premier dopo aver visto che più lo diceva e più il Pd crollava nei sondaggi. Questi non solo sono traditori della patria ma per anni ci hanno anche fatto ...

Elezioni - La Russa : “Condivido persino alcune cose di ‘Servire il popolo’ - non so come si chiama”. Scontro con Damilano : “Casapound e Forza Nuova? Io condivido qualcosa di quello che dicono, ma io sono d’accordo persino con alcune cose che dice “Servire il popolo”, non so come si chiama”. Così a Omnibus (La7) il deputato di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, risponde a una domanda del direttore dell’Espresso, Marco Damilano, alterando il nome del partito Potere al Popolo. E proprio col giornalista il parlamentare si ...

La nonna di 93 che è partita volontaria per il Kenya : “Conserviamo un po’ incoscienza per vivere e non per sopravvivere” : “Conservare un pizzico di incoscienza per vivere e non per sopravvivere”. Questo invita a fare Elisa Coltro, la nipote di Irma. E invita a farlo seguendo l’esempio di sua nonna: “Questa è la mia nonna Irma, una giovanotta di 93 anni, che stanotte è partita per il Kenya – ha scritto Elisa in un post pubblicato su Facebook – Non in villaggio turistico servita e riverita, ma per andare in un villaggio di bambini, ...

“Con il cancro non ti senti figo”. Il post in risposta a Nadia Toffa divide|Video L’autrice : “Perché l’ho scritto” : Il post pubblicato da Catia Brozzi, condiviso da oltre 100mila persone: «I fighi sono quelli che assistono i malati oncologici, i malati sono solo persone». «Io ho perso mia madre in due mesi, ma da lei ho preso la forza per sorridere, lei era davvero figa»

Inzaghi : “Con la Steaua importante non subire gol” : Inzaghi: “Con la Steaua importante non subire gol” La sua Lazio deve rimontare lo 0-1 di Bucarest, ma Simone Inzaghi predica pazienza per non fallire gli ottavi di Europa League. “Dovremo essere molto lucidi, dovremo fare una partita aggressiva ma nello stesso tempo non dobbiamo subire gol. Per farlo c’è sempre tempo – ha spiegato […] L'articolo Inzaghi: “Con la Steaua importante non subire gol” ...

M5s - Di Maio : “Controllo sui rimborsi? Lo facciamo ora - mele marce non resteranno nel nostro gruppo parlamentare” : “Mancato controllo sulle restituzioni? Lo faremo adesso”. Così il capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha risposto alle domande del Fatto.it sui mancati controlli a campione, già promessi in passato, e sulle sue responsabilità in quanto leader. “Le mele marce con noi non restano, stiamo facendo tutte le verifiche”, ha continuato. “Rischiano di diventare dei nuovi Vacciano? (che in 5 ...

Video di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Che Tempo Che Fa con Non mi avete fatto niente : “Con Sanremo siamo diventati veri amici” : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Che Tempo Che Fa ospiti di Fabio Fazio a seguito dell'acclamatissima vittoria al Festival di Sanremo sabato 10 febbraio. Il duo vincitore del Festival si è esibito nella puntata del talk show di domenica 11 febbraio con Non mi avete fatto niente, presentata per la prima volta fuori dal teatro Ariston. La coppia inedita di questo Festival è stata la protagonista assoluta degli ultimi giorni: Ermal Meta e ...