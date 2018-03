Compravendita senatori | inchiesta della Corte dei Conti su De Gregorio e Berlusconi

Compravendita senatori - indaga la Corte dei Conti : Roma, 12 mar. , AdnKronos, - La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo sulla vicenda della presunta Compravendita di senatori per far cadere il governo Prodi. Per la vicenda l'...

Corte dei Conti indaga su Silvio Caos Compravendita dei senatori "Danno d'immagine allo Stato" : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un procedimento di indagine relativo alla compravendita di senatori intentata da Silvio Berlusconi a nel 2007, in particolare l’episodio relativo all’ex senatore Sergio De Gregorio. I giudici contabili mirano a chiedere all’ex premier danni d’immagine per un ammontare totale di 6 milioni di euro, che Berlusconi rischia di dover pagare di tasca propria Segui su affaritaliani.it

Compravendita senatori - indaga la Corte dei Conti : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo sulla vicenda della presunta Compravendita di senatori per far cadere il governo Prodi. Per la vicenda l'ex premier Silvio Berlusconi ...

Compravendita senatori : fascicolo Corte Conti su Silvio Berlusconi : La Procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo sui soldi finiti sul conto del Movimento Italiani nel Mondo di Sergio De Gregorio passato nel 2007 con Silvio Berlusconi e tra gli artefici della caduta del governo di Romano Prodi. La Corte dei Conti ha delegato la Guardia di Finanza ad acquisire a ...

BERLUSCONI - Compravendita senatori : INDAGA LA CORTE DEI CONTI/ Pagherà per danni d'immagine e aumento spread? : BERLUSCONI, COMPRAVENDITA SENATORI: CORTE dei CONTI INDAGA sugli effetti che la presunta tangente in favore di De Gregorio ebbe sull'aumento dello spread e sul danno d'immagine per l'Italia.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 11:53:00 GMT)

Compravendita senatori - indaga la Corte dei Conti : Berlusconi rischia condanna per danno d'immagine : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo sui tre milioni di euro finiti nei Conti del Movimenti Italiani del Mondo dell'ex senatore dell'Idv Sergio Di Gregorio, passato nel 2007 tra le fila del...

Compravendita senatori : fascicolo Corte Conti su Berlusconi : La Procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo sui soldi finiti sul conto del Movimento Italiani nel Mondo di Sergio De Gregorio passato nel 2007 con Silvio Berlusconi e tra gli artefici della caduta del governo di Romano Prodi. La Corte dei Conti ha delegato la Guardia di Finanza ad acquisire a ...

Berlusconi-De Gregorio - la Corte dei Conti indaga sulla Compravendita dei senatori : I magistrati contabili hanno aperto un fascicolo sui tre milioni di euro finiti nel conto del movimento di De Gregorio, Italiani nel Mondo. La Corte dei Conti ha delegato la Guardia di Finanza ad ...

Berlusconi-De Gregorio - la Corte dei Conti indaga sulla Compravendita dei senatori : La Corte dei Conti indaga sul caso della compravendita di senatori che vede protagonisti Silvio Berlusconi e l'ex senatore De Gregorio e che portò alla caduta del governo Prodi. I...

Berlusconi-De Gregorio - Corte dei Conti apre inchiesta su Compravendita senatori : A nove anni dal «tradimento politico» dell’ex senatore che passò da Italia dei Valori al centrodestra berlusconiano, l’organo giudiziario di controllo ipotizza un crollo d’immagine del Paese e, tradotto in denaro, un aumento dello spread valutabile attorno ai 6 milioni di euro. Il leader di FI potrebbe dover pagare di tasca propria

Berlusconi-De Gregorio - la Corte dei Conti indaga sulla Compravendita dei senatori : La Corte dei Conti indaga sul caso della compravendita di senatori che vede protagonisti Silvio Berlusconi e l'ex senatore Sergio De Gregorio e che portò alla caduta del governo Prodi. I...

Compravendita senatori - indaga C.Conti : 10.18 La Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo di indagine per la vicenda della presunta Compravendita di senatori da parte di Berlusconi nel 2007.L'ex premier potrebbe dover rispondere del danno di immagine a causa dei 3 mln di euro finiti nei conti di Sergio De Gregorio perché passasse dal centrosinistra al centrodestra, ma anche dell'aumento dello spread causato dal crollo del governo Prodi (da 43 a 522 punti). La Corte potrebbe ...

Compravendita senatori - Corte dei Conti indaga : Berlusconi rischia condanna per danno d’immagine : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un procedimento di indagine relativo alla Compravendita di senatori intentata da Silvio Berlusconi a nel 2007, in particolare l'episodio relativo all'ex senatore Sergio De Gregorio. I giudici contabili mirano a chiedere all'ex premier danni d'immagine per un ammontare totale di 6 milioni di euro, che Berlusconi rischia di dover pagare di tasca propria.Continua a leggere

Compravendita senatori - indagine della Corte dei Conti sul danno erariale causato da Berlusconi all’Italia : Il “privato corruttore” Silvio Berlusconi – come lo ha definito la sentenza di appello che ha sancito la prescrizione del reato – rischia di dover risarcire di tasca propria lo Stato per il “danno di immagine” e gli effetti sullo spread. Lo scrivono Il Tempo e il sito di Repubblica, dando conto di un’indagine della Corte dei Conti del Lazio sui 3 milioni di euro versati nel 2006 dall’ex premier al ...