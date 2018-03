Come spegnere il PC a una certa ora

chimerarevo

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - oraziobella : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - saxcaf : @VolpiRosanna Non guardo mai #TikiTaka ma stasera volevo vedere come liquidavano la cosa della canzone di Dalla; C… - Flavia_s_Amiel : nessuno riuscirà mai a spegnere il mio sorriso...perché quando hai Gesù nel cuore il sorriso inizia proprio lì e si… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Sei uno di quegli utenti che, se non viene costretto, fa le ore piccole senza staccarsi un minuto dal proprio PC? Sei uno di quelli che, magari, decide di vedere un film dal proprio fisso e poi non ha voglia di alzarsi, quando finisce, per arrestare il sistema? Beh, se almeno una volta hai desiderato che il tuo PC si spegnesse automaticamente non sei il solo e devi sapere che, anche se la procedura è un po’ macchinosa, è possibile impostare una pianificazione che permetta di arrestare il sistema automaticamente. Partiamo subito con il dire che non è una procedura semplicequella che abbiamo sui nostri smartphone e che, quindi, per non ricorrere al Prompt dei comandi, bisognerà utilizzare dei programmi terzi oppure la pianificazione delle attività, e non affidarsi solamente alle impostazioni di sistema. Windows 7:programmare lo spegnimento automaticoWindowsautomatico dos ...