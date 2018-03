Come acquistare i biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma | date e modalità di tutte

Biglietti Lazio-Dinamo Kiev (8 marzo) : Come acquistare i tickets per l’andata degli ottavi di Europa League : Riparte l’Europa League. Nell’andata degli ottavi di finale sarà impegnata anche la Lazio, che giovedì 8 marzo affronterà la Dinamo Kiev. Non è stato un sorteggio negativo per i biancocelesti, pescati per primi nell’urna di Nyon con la possibilità dunque di un accoppiamento ben più difficile. Vietato sottovalutare, però, la Dinamo Kiev. Gli ucraini sanno come farsi strada in Europa: nella fase a gironi è stata la prima squadra ...

Biglietti Milan-Arsenal (8 marzo) : Come acquistare i tickets per l’andata degli ottavi di Europa League : Il Milan è pronto per rituffarsi nell’Europa League. Giovedì 8 marzo è in programma l’andata degli ottavi di finale e l’avversario dei rossoneri non è dei più semplici, l’Arsenal. Una squadra ostica, abituata ad alti livelli in Europa, ma non certo nel momento migliore della sua storia. I Gunners, infatti, sono in crisi nera. La gestione di Arsene Wenger sembra arrivata al capolinea: risultati negativi, gioco a tratti ...

Biglietti Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : Come acquistare i tickets per il match dell’Olimpico : La Finale della Coppa Italia sarà Juventus-Milan. Le due squadre sono arrivate all’epilogo della manifestazione dopo un cammino cominciato dagli ottavi di Finale, come spetta alle prime otto classificate della Serie A. Cammino tutto sommato agevole per i bianconeri, che si sono sbarazzati di Genoa, Torino e Atalanta, senza subire alcuna rete in quattro incontri. La squadra di Massimiliano Allegri ha la concreta possibilità di vincere il ...

Biglietti Milan-Inter (4 marzo) : Come acquistare i tickets per il Derby della ventisettesima giornata di Serie A : Il posticipo della 27a giornata di Serie A sarà un succulento Milan-Inter. Una grande classica del calcio italiano, la Stracittadina di Milano, il Derby della Madonnina. Le due squadre arrivano in situazioni opposte a quelle dell’andata, quando vinsero i nerazzurri per 3-2. Il Milan è stato rigenerato dalla cura di Gennaro Gattuso ed ora è imbattuto proprio dall’ultimo confronto tra le due formazioni, il 28 dicembre in Coppa Italia, ...

Biglietti Lazio-Juventus (3 marzo) : Come acquistare i tickets per la ventisettesima giornata di Serie A : Archiviata la Coppa Italia con differenti risultati, Lazio e Juventus ripartono dal campionato. Sabato 3 marzo è in programma un big match fondamentale per il cammino di entrambe in campionato. La Lazio è reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano del Milan. I biancocelesti sono attualmente al terzo posto, nel pieno della lotta per conquistare uno dei due posti che porta in Champions League. Il compito della squadra di ...

Biglietti Napoli-Roma (3 marzo) : Come acquistare i tickets per la ventisettesima giornata di Serie A : Uno dei big match in programma nella 27a giornata di Serie A è Napoli-Roma. Una sfida che regalerà grande spettacolo, in programma nella serata di sabato 3 marzo. Il Napoli è in piena lotta Scudetto. La squadra di Maurizio Sarri sta tenendo un ritmo notevole, e comanda con 4 punti di vantaggio sulla Juventus (ma con una partita in più). Fuori dalla Coppa Italia e dall’Europa League, il campionato è l’unico obiettivo rimasto agli ...

Tomorrowland - il festival sbarca in Italia : appuntamento a Monza - ecco dove e Come acquistare i biglietti : ' UNITE for Tomorrowland ' si moltiplica e approda anche in Italia : il grande festival di musica elettronica e dance farà infatti tappa al Parco di Monza il 27 luglio 2018 , in contemporanea con ...

Volley - Mondiali 2018 : in vendita i biglietti per le partite in Italia! Come acquistare i tickets? I tagliandi per i match degli azzurri : Da oggi sono in vendita i biglietti per i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Si tratta di un momento attesissimo da tutti gli appassionati che aspettavano di poter comprare i tagliandi per assistere alle partite della rassegna iridata. I biglietti saranno in vendita dalle ore 15.00 di giovedì 15 febbraio, esclusivamente su Ticketone e in modalità online. Si tratta dell’unico ...

Viaggi all’estero : ecco Come prenotare e acquistare pass ferroviari per 30 Paesi europei con un unico biglietto : Trainline pensa a tutti coloro che stanno iniziando a sognare il prossimo Viaggio all’estero. Grazie alla nuova partnership con Interrail infatti i clienti Trainline avranno la possibilità di prenotare e acquistare pass ferroviari per Viaggiare in 30 Paesi europei con un unico biglietto che permette di esplorare l’Europa nel modo più semplice e conveniente possibile. Per tutti i clienti Trainline che desiderano rallegrare i mesi invernali ...

Biglietti Napoli-Lazio (10 febbraio) : Come acquistare i tickets per la 24^ giornata di Serie A. Big match al San Paolo : Napoli-Lazio è il big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Al San Paolo andrà in scena un incontro scoppiettante tra la capolista e la terza forza della classe. Sabato 10 febbraio (ore 20.45) i riflettori saranno puntati sul capoluogo campano: i partenopei vanno a caccia di una vittoria importante, necessaria per allungare in testa rispondendo alla Juventus (impegnata il giorno prima a Firenze) mentre i biancocelesti devono ...

Biglietti Fiorentina-Juventus (9 febbraio) : Come acquistare i tickets per la 24^ giornata di Serie A. Big match al Franchi : La 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio si aprirà con il botto: venerdì 9 dicembre andrà infatti in scena l’anticipo Fiorentina-Juventus, big match di questo intensissimo turno di campionato che prevede anche Napoli-Lazio. I bianconeri, che anticipo visto che in settimana saranno poi impegnati in Champions League contro il Tottenham, vanno a caccia di un successo fondamentale per la corsa scudetto e vogliono mettere pressione ai ...

Biglietti Napoli-Lipsia (15 febbraio) : Come acquistare i tickets per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League : Il Napoli ripartirà dalla seconda manifestazione continentale per club, l’Europa League: giovedì 15 febbraio, alle ore 21.05, gli azzurri scenderanno in campo al San Paolo della città partenopea per affrontare i tedeschi del Lipsia nell’andata dei sedicesimi di finale. Si preannuncia una partita davvero molto complicata per gli uomini di Sarri, non fortunatissimi nel sorteggio, che non dovranno sottovalutare la formazione tedesca, anch’essa ...

Biglietti Juventus-Tottenham (13 febbraio) : Come acquistare i tickets per l’andata degli ottavi di finale di Champions League : L’urna di Nyon ha decretato che dovranno essere Juventus e Tottenham a contendersi un posto tra le migliori otto d’Europa: sarà questo uno degli ottavi di finale della Champions League di calcio. Il sorteggio svizzero ha riservato un ostacolo duro ai bianconeri, ma certamente alla portata della banda di Massimiliano Allegri, che ha così evitato pericoli peggiori. Si giocherà martedì 13 febbraio alle ore 20.45: manca poco tempo e ...

Biglietti SPAL-Inter (28 gennaio) : Come acquistare i tickets per la ventiduesima giornata di Serie A : Domenica 28 gennaio allo stadio Paolo Mazza” di Ferrara SPAL ed Inter daranno vita al “Lunch match” del 22° turno di Serie A. Dopo il pareggio casalingo contro la Roma, l’Inter è attesa da un impegno, sulla carta, più agevole, contro la terzultima in classifica. La formazione di Luciano Spalletti deve assolutamente ritrovare la vittoria, che manca ormai da più di un mese, per tenere il ritmo delle rivali e non perdere il ...