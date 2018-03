Colpo alle mafie di Vita e Salemi Arrestato Vito Nicastri Re del vento

Calciomercato Juventus - sorprendente Colpo di scena sul futuro di Allegri? Video : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Massimiliano Allegri, sicuramente uno dei tecnici più vincenti nella storia della #Juventus. Le mosse di Allegri non sono passate inosservate in Inghilterra; contro il Tottenham, infatti, l'allenatore toscano ha adottato una strategia perfetta e ha inserito gli uomini giusti al momento giusto. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, su Allegri è fortissimo l'interesse ...

Colpo basso di Alcatel : insieme alle patch di sicurezza arrivano le app con adware incluso : Dopo aver introdotto una galleria spamware sui propri smartphone, Alcatel rincara la dose, pubblicando un nuovo aggiornamento di sicurezza che però va a sostituire alcune app di sistema con altrettante supportate da annunci pubblicitari. L'articolo Colpo basso di Alcatel: insieme alle patch di sicurezza arrivano le app con adware incluso è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Spalletti - Colpo di scena : a fine anno nuovo allenatore per l’Inter? : Spalletti, nuovo allenatore INTER?- La proprietà di Suning inizia ad avere dubbi se riconfermare o meno l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione. I buoni risultati ottenuti all’inizio anno avevano fatto pensare che Spalletti fosse l’uomo giusto al posto giusto per risollevare il mondo nerazzurro ormai depresso da anni dopo le innumerevoli vittorie dell’ultima fase dell’era Moratti. Zhang Jindong ha ...

ALLERTA NEVE E GELICIDIO IN LIGURIA E TOSCANA/ Ultime notizie - maltempo e ghiaccio : Colpo di coda di Big Snow : ALLERTA NEVE e GELICIDIO in LIGURIA e TOSCANA: da Buran e Big Snow, Ultime notizie video su maltempo e ghiaccio. Imbiancate anche Milano, Torino, Genova e Firenze: colpo di coda del freddo(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:39:00 GMT)

“Tutto finito”. Italia-Honduras : brutte notizie per Stefano De Martino. Proprio mentre il ballerino è all’Isola dei Famosi come inviato - arriva il brutto - bruttissimo Colpo. Notizia che a lui di sicuro non è ancora arrivata… E non c’è niente da fare : Stefano De Martino: c’è chi lo venera e chi crede sia sopravvalutato. Ma, questa almeno è l’opinione comune, non sembra cavarsela poi tanto male nel ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, il primo della sua carriera da protagonista. Al di là dell’aspetto fisico – anche se Mara Venier lo vorrebbe meno vestito in Honduras – il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e diventato ancora più famoso per il ...

“Mi viene da piangere”. Isola : un possibile addio - lo stress è alle stelle. Uno dei naufraghi non ce la fa più e dalle parole che usa sembra quasi sull’orlo di un esaurimento. Secondo qualcuno reggerà ancora per poco. Assisteremo a un nuovo abbandono? Ennesimo Colpo di scena : All’Isola dei Famosi la tensione cresce. In particolare è molto delicato – e sul punto di rottura – il rapporto tra Paolo Di Benedetto e Bianca Atzei. Le due, legate insieme da una corda per tutta la settimana, sono esaurite e non ce la fanno più. Comprensibile. Tra l’altro la vita in Honduras già non è facile, figuriamoci se passata in questo modo. Follia. La Di Benedetto, in particolare, ha ammesso di non reggere più. La convivenza forzata la ...

Darmian alla Juventus?/ Allegri avrà il suo terzino : nuovo Colpo dei bianconeri : Darmian alla Juventus? Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:02:00 GMT)

Inter - il club batte un Colpo : dirigenza ad Appiano per seguire gli allenamenti : Dalla Cina tutto tace. Suning continua a non battere ciglio e Zhang Jr è silenzioso sui social, contrariamente a quando le cose andavano bene, e l’Inter si deve ‘accontentare’ della visita ad Appiano dello staff dirigenziale. Nella giornata di oggi, infatti, Ausilio, Gandini e Antonello hanno seguito gli allenamenti alla ‘Pinetina’ per fare quadrato in un momento estremamente complicato per la compagine nerazzurra. ...

“Al fuoco - al fuoco”. Incendio nella notte all’Isola dei Famosi. La paura dei naufraghi - svegliati di Colpo dal fumo e dalle alte fiamme divampate all’improvviso. L’apprensione degli spettatori : cosa è successo (no - non è una finzione) : Non sembra davvero trovare pace quest’edizione dell’Isola dei Famosi inizia con i contrattempi legati al meteo, che ha messo a rischio la diretta della prima puntata a causa di venti e forti piogge, e proseguita con lo scandalo che ha visto Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi, lasciare l’Honduras a seguito delle accuse mosse contro di lui da Eva Henger che gli rimproverava di aver fatto uso di droga subito ...

“Non si può aspettare che torni…”. Isola - il Colpo di scena è dell’ultimo minuto : uno dei naufraghi deve abbandonare il gioco. E a quanto pare non ci sono alternative. Anche perché la ragione è veramente seria. A poche ore dalla diretta lo sconcerto è tanto e la tensione alle stelle. Il pubblico ormai si aspetta di tutto… : Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio va in onda una nuova puntata. E già il fermento è grande. Quella di martedì sarà una puntata molto importante perché in studio il pubblico potrà finalmente vedere Francesco Monte. Il giovane, dopo aver lasciato l’Isola spontaneamente dopo il “canna-gate”, è tornato in Italia e, per il momento, ha concesso un’intervista solo a Silvia Toffanin, a Verissimo. Nella puntata dello scorso sabato, a dire il vero, ...

Inter - doppio Colpo improvviso? Spalletti li vuole entrambi Video : Malgrado il pareggio tra #Inter e Spal nel finale, la squadra guidata da Luciano Spalletti resta in piena corsa per la Champions League, a -2 dalla Lazio terza in classifica e a + 3 dalla Roma che resta quinta in classifica, con i nerazzurri che dalla loro parte hanno anche la vittoria nello scontro diretto della seconda giornata di campionato. I nerazzurri stanno vivendo un periodo di crisi, con la vittoria che manca ormai da cinque giornate, ...

Colpo in villa - il maxi bottino e le indagini. Preoccupazione nelle frazioni alle porte di Arezzo : Prima i raid nelle abitazioni di Campoluci poi, a fine novembre, quelli negli annessi agricoli della stessa frazione e la scorsa settimana quelli nei capannoni nei pressi di Venere. E ancora, pochi ...

Calciomercato Genoa - il Colpo che non ti aspetti : ecco Callegari dal Psg : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara per la gara di campionato contro la Juventus, trasferta difficilissima per la squadra di Ballardini. Nel frattempo è stato chiuso un movimento di mercato a sorpresa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ definito l’acquisto di Lorenzo Callegari dal Paris Saint-Germain. Il calciatore si trasferirà al Genoa per poi essere subito girato in prestito per continuare il ...