Colpo alla rete di Messina Denaro | 12 arresti a Trapani

Alessandro ucciso con un Colpo alla testa : Pescara, 12 mar. (AdnKronos) – Due i colpi di pistola che hanno raggiunto Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore trovato ucciso giovedì scorso nella zona di Pescara sud sul ciglio di un canale. A quanto ha riferito il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Marco Riscaldati, uno ha raggiunto il giovane all’emitorace sinistro, l’altro, quello fatale, alla testa. Rintracciato nella calotta cranica, il proiettile è ...

Pescara - tre piste per il delitto di Alessandro Neri. Autopsia conferma : anche un Colpo alla testa : Una vera e propria esecuzione per un delitto ancora misterioso anche se le indagini per l'omicidio di Alessandro Neri condotte dai carabinieri del comando provinciale di Pescara sembrano aver ...

Calabria - noto pizzaiolo si spara un Colpo alla testa Video : Un nuovo ennesimo caso di suicidio si è verificato nella giornata di oggi in Calabria [Video]. Un pizzaiolo, infatti, ha deciso di farla finita sparandosi un colpo di pistola alla testa. pizzaiolo si suicida sparandosi alla testa Nella giornata di oggi, 8 marzo, in #Calabria si è consumato l'ennesimo suicidio. Un pizzaiolo residente nella cittadina di #lamezia terme si è infatti tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa mentre si ...

Choc in ospedale - precipita dalla finestra del Fatebenefratelli : morto sul Colpo : Un uomo di 30-35 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'ospedale Fatebenefratelli, all'isola Tiberina, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trastevere, i vigili del ...

Reggio Calabria - Colpo alla 'ndrangheta : arrestato latitante e scoperti tre bunker : I carabinieri hanno arrestato a Cittanova , Reggio Calabria, Girolamo Facchineri, personaggio di spicco dell'omonima cosca della 'ndrangheta, con precedenti per associazione mafiosa, estorsione e ...

Carabinieri in azione a Roma - Colpo alla 'cosa nostra' del Tiburtino : Roma, 8 mar. , askanews, Dalle prime luci dell'alba, circa 300 Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dal Nucleo Elicotteri Carabinieri, dalle unità cinofile e da militari dell'8 ...

“Cosa succede a Eric Forrester”. Beautiful - arriva il Colpo di scena. Fan della soap opera amatissima - preparatevi a uno ‘choc’ (se non riuscite a resistere alla tentazione di saperlo prima di tutti) : Beautiful, la soap opera più longeva di tutte, non smette di lasciare il suo affezionato pubblico senza fiato. Chi non lo segue (e non è quindi tra i 300 milioni di spettatori che ogni giorno nel mondo si sintonizzano) dirà: ma come è possibile che dopo tutti questi anni ci siano ancora colpi di scena? È possibile, invece. Giusto due numeri: la prima puntata della soap opera più seguita in assoluto (viene trasmessa in circa 100 Paesi) è ...

Per la Juve un Colpo da scudetto ma è allarme Champions League : Per la Juve un colpo da scudetto ma è allarme Champions League scudetto e Champions League. La vittoria last second con la Lazio firmata da Dybala e il ko del Napoli, lanciano la Juve in campionato. Il Napoli ora è solo a un punto e i bianconeri hanno una gara da recuperare. Nel mirino, dunque, […] L'articolo Per la Juve un colpo da scudetto ma è allarme Champions League è su NewsGo.