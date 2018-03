ilfattoquotidiano

: RT @DrunkyBorghy: Colin Firth tradito da moglie, patria che fa brexit e nuova patria che elegge il disagio. quest'uomo è da proteggere in u… - xgredandforge : RT @DrunkyBorghy: Colin Firth tradito da moglie, patria che fa brexit e nuova patria che elegge il disagio. quest'uomo è da proteggere in u… - Cascavel47 : Colin Firth e il tradimento della moglie con il giornalista dell’Ansa, la stampa inglese sulle forze dell’ordine it… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Prima la denuncia per stalking, poi la confessione di un rapporto sentimentale con lo stalker. Nelle ultime ore ogni tabloid di lingua anglofona sta parlando dello scandalo in casa. Protagonista laLivia Giuggioli, 48 anni, con la quale il 57enne attore britannico è sposato dal 1997, dopo essersi conosciuti su un set cinematografico. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, un anno fa la Giuggioli, assieme al marito, ha denunciato alle autorità italiane il55enne, Marco Brancaccia. Accuse di una certa gravità, perché quando si parla di stalking non si scherza. Secondo la coppia, e nello specifico nella versioneGiuggioli, Brancaccia avrebbe molestato la coppia nel corso degli anni, inviando messaggi e mail, facendo telefonate minacciose e inviando via mail le foto di Livia a suo marito. Brancaccia, secondo Vanity Fair, avrebbe ...